Merlin se convierte en la firma con el mayor potencial del sector para Kempen

Carlos Simón García Madrid

Para los analistas de la firma de inversión Kempen & Co, la mejor opción que existe para entrar en el sector de las socimis (del universo que cubren) es, sin duda, Merlin Properties, a la que le concede un potencial de más del 30%, el mayor de toda la industria.

En concreto, ha elevado el precio objetivo de Merlin un 8% hasta los 14,50 euros, lo que está por encima de los 13,6 que le calcula la media del consenso de analistas que recoge Bloomberg.

Así, este potencial es mayor al que prevé para las otras dos españolas que sigue ya que para Inmobiliaria Colonial espera una revalorización de casi el 22% y para Lar algo más de 11 puntos porcentuales.

Como también hace con Colonial, recomienda tomar posiciones en la compañía española mientras que para Lar España sugiere mantenerlas. Esto consolida más aún el sólido consejo de compra que recibe, avalado por el 85% de los analistas que la siguen.

Esta valoración ha sido bien recibida por parte de los inversores, que han mantenido cerca de terreno positivo a las dos firmas del Ibex pese a que este cosechaba caídas superiores al 1% en los primeros compases de la jornada bursátil.

Mantiene sus opciones alcistas

Desde el punto de vista técnico, "está tratando de formar un suelo sostenible en el soporte que encuentra en los 10,40/10,50 euros, que sería una oportunidad de compra para los más agresivos", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

No obstante, el experto avisa de que "no debe perder este suelo si no quiere poner en riesgo las opciones alcistas que pueden llevar al valor a la zona de los 11,45 euros, lo cual sería otra oportunidad de compra", añade Almarza. "Si perdiera esta zona, podríamos ver caídas hasta los 9,7 euros, que es el siguiente soporte fiable", concluye.