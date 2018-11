MásMóvil, Ence y Almirall pugnan por el puesto de Dia en el Ibex 35

"Estar en el Ibex es como estar en la Champions, es una marca muy potente". Son palabras de Mikel Tapia, el nuevo presidente que este año ha sustituido al fallecido Blas Calzada en el Comité Asesor Técnico (CAT) que decide sobre las composición del Ibex 35. Tapia es, desde 2011, miembro de este grupo que cuida del índice -en su mayoría catedráticos de diversas universidades-, por lo que fue testigo directo de la entrada de Dia en el Ibex en enero de 2012 tras apenas seis meses de su salida a bolsa. Siete años después, la firma de distribución puede ser excluida en la reunión del 10 de diciembre. Candidatas a entrar no faltan. MásMóvil, Ence y Almirall pugnan por este puesto.

El desplome de Dia en el parqué se acentuó a mediados de octubre, hasta el punto de que ahora capitaliza poco más de 438 millones de euros -el jueves cedió otro 9%-. Aunque la liquidez es el principal baremo analizado, los miembros del comité pueden expulsar a una empresa si en los últimos seis meses su valor bursátil medio, ajustado por un coeficiente según el capital que circula libremente en bolsa, representa menos del 0,3% de la capitalización media del Ibex en el mismo periodo. En el caso de Dia, esta capitalización media se sitúa, a falta de un día para analizar las cifras, en los 1.154 millones, lo que equivale a un 0,24% del índice, según datos de Bloomberg. Es decir, un dato insuficiente que la puede dejar fuera.

Como bien subraya Tapia, no se trata de un aspecto mecánico, sino que la decisión final para que Dia abandone o no el índice corresponde al grupo de expertos que ahora lidera: "Cuando la capitalización de un valor cae en exceso, a criterio del comité se puede excluir o no".

Al margen de esta decisión, son varias las firmas que aspiran a ocupar una plaza en el índice. MásMóvil, Ence y Almirall son las mejor posicionadas de cara a la revisión de diciembre, seguidas de cerca por Gestamp. No es sencillo anticipar los posibles cambios ya que no se rigen estrictamente por los volúmenes de negociación, que es lo que sitúa a estas empresas en la lista para entrar. El comité analiza otros elementos para medir la liquidez. "Tiene que haber algo subjetivo, porque no hay un único criterio de liquidez, sino varios", explica Tapia. Además de eliminar las operaciones especiales y en bloque, entre otras cosas se estudian la horquilla de precios y el libro de órdenes, con lo que alguna de estas empresas se puede quedar fuera de las candidatas.

Por el lado contrario, la menor contratación coloca a Técnicas Reunidas y a Indra en la cuerda floja ante posibles cambios.

Las candidatas

MásMóvil, que el jueves aprobó la división de cada una de sus acciones en cinco, lleva mucho tiempo situándose entre los valores más negociados de la bolsa. Ahora ocupa el puesto 30 según el volumen medio diario que reúne Bloomberg, y también consigue ya cumplir con el tamaño exigido. La teleco anunció hace tres semanas la recompra de un bono convertible que poseía ACS, para lo que orquestó un ampliación de capital con la que mataba dos pájaros de un tiro, ya que vendió acciones en una colocación privada con la que logró aumentar el capital que circula libremente en bolsa. La propia firma reconoció su interés por entrar en esta Champions: "El aumento del free float de la sociedad resulta deseable desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos exigidos, entre otros muchos, para formar parte del denominado Ibex 35". Aplicando el nuevo coeficiente, su capitalización ajustada media del semestre ronda los 1.705 millones de euros, con lo que supera holgadamente el peso del 0,3% mínimo, aunque fuentes que prefieren no ser citadas indican que el problema podría estar en el volumen una vez depurado.

Ence, Almirall y Gestamp también cumplen sin problema el criterio de capitalización mínima que se pide. Al igual que MásMóvil, tanto Ence como Gestamp se han abierto camino hacia el Ibex en los últimos meses gracias a que su free float se ha incrementado. Este criterio de tamaño, sin embargo, deja fuera de juego a otras aspirantes que están moviendo más dinero incluso que algunos de los actuales componentes. Se trata de Solaria, Logista y OHL.

Con los brazos abiertos a Cepsa

Aunque a veces hay una espera, es cuestión de tiempo. Mikel Tapia, el nuevo presidente del Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex, cree que hay compañías que, por su tamaño, tarde o temprano tienen que estar en el Ibex. Y ése es, según Tapia, el caso claro de Cepsa si finalmente sale a bolsa. La petrolera, que retrasó su estreno en el parqué sin fijar una nueva fecha, es, por capitalización y volúmenes esperados, una firma que claramente estará en el índice cuando cotice.