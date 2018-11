Mirabaud no ve atisbo de recesión en 2019 y otorga al Ibex un 25% de potencial

Recesión, fin de ciclo, decrecimiento, retroceso... estas son solo algunas de las palabras que se han ido asociado al ejercicio 2019 en materia de previsiones económicas durante las últimas semanas. Al calor del enfriamiento de la actividad económica en Europa y del retroceso visto en los principales mercados de renta variable del mundo en el último trimestre del año, el pesimismo se ha adueñado de economistas, gestoras, analistas e incluso de algunos inversores.

Sin embargo, desde Mirabaud Asset Management no están de acuerdo con esta desconfianza de cara al próximo ejercicio y vaticinan un crecimiento estable en 2019. "No estaremos en niveles previos a la crisis, pero si como en 2003 o en 2015, lo cual no es nada despreciable", asegura Lionel Aeschlimann, socio y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Mirabaud

"Eso sí", continua el experto, "al contrario de lo que ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios, este año si que habrá ciertas divergencias en el crecimiento económico entre las diferentes zonas geográficas del mundo".

Y es que, desde la gestora suiza hacen hincapié en como algunas economías de la zona euro son las que van a lastrar el comportamiento de la Unión en los próximos meses y que pueden provocar una ligera desaceleración de esta área geográfica, aunque "no hay que dramatizar".

"Italia es el gran miedo de la Unión de Europea de cara a los próximos meses: han empezado mal el último trimestre del año -los datos de producción publicados por el país transalpino así lo demuestran- y es ahí donde radica realmente el problema y no tanto en el objetivo de déficit", asegura Aeschlimann, que añade que "sería un milagro que alcanzaran sus previsiones de crecimiento para el ejercicio".

En este sentido, desde Mirabaud retrasan el riesgo de recesión global hasta 2020 o finales de ese año y hacen especial mención al comportamiento de la economía española.

El riesgo político en Brasil es menor que en México

La economía española se beneficiará en 2019 de la situación macro en Brasil. El crecimiento de PIB de la economía carioca es importante para la gran cantidad de empresas españolas con exposición a su economía. "Además, Bolsonaro es un riesgo menor para la economía de este país... de hecho, el riesgo político en Brasil es inferior al de México con López Obrador".

Por eso "España lo hará mejor que muchos países de la UE". No en vano, en palabras del miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Mirabaud, "la incertidumbre política en España ha disminuido, la demanda externa ha crecido y no hay signos de desalineación fundamental en el sector inmobiliario, que sigue siendo uno de los pilares de la economía española".

Y de todo ello se puede beneficiar el Ibex 35, que según sus estimaciones podría acabar en los 11.300 en 2019, es decir, casi un 25% por encima de sus actuales niveles de cotización.