"El mercado ha empezado a descontar una recesión en EEUU aunque esta todavía no se ve"

Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4, estima que las bolsas no están caras pero ve difícil que reaccionen mientras no se produzcan noticias positivas en torno al Brexit, los problemas en Italia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. "El mercado también ha empezado a descontar una recesión en EEUU. Esta todavía no se ve, pero mientras el mercado esté en esta sintonía es difícil que haya una cierta recuperación", apunta Quiñones.

Desde máximos del año las bolsas en Estados Unidos han sufrido una corrección, Europa no levanta cabeza ¿Está cara la bolsa? ¿Qué está descontando el mercado?

Desde luego que no se puede decir que la bolsa esté cara en absoluto. Lo que ha empezado a descontar es que vaya a empezar a haber una desaceleración de la economía como han dicho ya distintos organismos. También ha empezado a descontar una recesión en Estados Unidos, aunque a día de hoy no se ve, pero mientras el mercado esté en esa sintonía es difícil que haya una cierta recuperación. También están pesando varios factores sobre los que si hubiese noticias positivas darían cierto impulso: el tema del Brexit, la lucha de Italia con Bruselas y en tercer lugar el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que va mucho más allá de esta guerra comercial, es sobre quién es la primera potencia mundial.

De estos tres factores, ¿cuál es el que tiene más importancia?

A largo plazo el que tiene más importancia es el riesgo de una guerra comercial de verdad entre China y Estados Unidos. A corto plazo, el tema italiano es muy relevante porque mientras el bono italiano esté pagando una prima importante es difícil que la banca europea tenga un buen comportamiento.

En estas últimas caídas Europa se está comportando algo mejor que Estados Unidos. Con los golpes que ya lleva el Viejo Continente, ¿puede ser mejor refugio Europa vistas las valoraciones en Estados Unidos?

Por supuesto que las valoraciones son más atractivas en Europa. Al final, Estados Unidos después de los descensos está al nivel en el que comenzó el año y en Europa las caídas sobrepasan el 10%.

¿Se puede decir que es momento de aumentar exposición a bolsa y hacer cartera?

Tiene que haber noticias positivas sobre las tres variables de las que hemos hablado, el Brexit, Italia y la guerra comercial, o al menos de alguna, para que sea momento de aumentar exposición.

Tras un 2017 de tranquilidad absoluta y una complacencia absoluta de los inversores, en 2018 ha vuelto el nerviosismo al mercado. ¿Está siendo este un año de volatilidad elevada o simplemente se ha vuelto a la media normal?

Si quitamos lo que ocurrió el año pasado, lo cierto es que no está siendo un año excesivamente volátil con respecto a la media de los últimos 15, 20 o 30 años. Lo que sí es cierto es que el año pasado fue un ejercicio especialmente exento de volatilidad.

Otro de los puntos de los que está pendiente el mercado es de la política monetaria del BCE y de la Fed. ¿Puede subir tipos el Banco Central Europeo si la Reserva Federal ya ha pisado el freno?

La Reserva Federal a día de hoy lo que parece o lo que ha dicho que va a hacer es subir tipos otra vez más este año, 3 veces más en 2019 y otra adicional en 2020. La Fed ya ha subido tipos 8 veces y con el petróleo cayendo más de un 25% y el dólar subiendo la inflación en EEUU será menor de lo que se esperaba y eso le puede dar margen para subir menos los tipos de lo que se estaba esperando. El BCE si hace lo que ha dicho le dará a tiempo a subirlos mínimamente. Como mucho los dejará al 0% a finales de 2019 o principios del 2020 y luego tocará otra vez una política más acomodaticia.