Hay que escapar del trampantojo del Ibex 35

Quedan treinta sesiones de bolsa para que acabe un complicado año de mercado, que nada ha tenido que ver con un 2017, que seamos sinceros, fue muy sencillo. Pedir a los Reyes Magos que el Ibex acabe en positivo supondría que cada tres sesiones el índice recuperase un punto porcentual. Y si incluimos dividendos, que lo haga cada una de las seis semanas que quedan. ¡Nos tendremos que conformar con carbón este año!

El castigo que sufrirá la bolsa española servirá para que el próximo año se nos presente con una doble ilusión óptica, que nos distorsione la realidad. Por una lado, el Ibex 35 arrancará como uno de los índices bursátiles más baratos respecto al precio que se paga por sus beneficios, 12 veces. Y el titular más llamativo, que incluso servirá para que lo pongamos en letras gordas en los periódicos y en la web: que se quedará muy cerca de batir el récord histórico de beneficios. El listón a superar son los 53.400 millones de euros de 2008, pero no son más que un trampantojo de la realidad, y solo una cifra puesta en mayúsculas que desvirtúa la letra pequeña. La verdad es que el beneficio por acción (bpa) alcanzó en 2008 los 1.231 euros, y en los próximos años se estima que todavía sea un 40 por ciento inferior al récord histórico... los dañinos scrip.

El otro espejismo que sufriremos para encontrar más atractivo en la bolsa española frente a otros mercados es que el crecimiento del beneficio del Ibex será superior. Y en términos brutos lo va a ser, porque hablaremos de una mejora del 15 por ciento. ¡Otro trampantojo! El motivo es que el resultado estará distorsionado por Naturgy. La antigua Gas Natural en su reseteo de activos, entre ellos esencialmente nucleares y carbón, perderá este años cerca de 3.000 millones de euros, y el año que viene ganará 1.400 millones.

Si se elimina el efecto Naturgy en la mejora de beneficios del Ibex, nos encontramos con un índice en el que el aumento de las ganancias estará en línea con lo que se espera de las principales bolsas europeas, en torno al 9 por ciento. Hay quien dirá: suficiente para que tenga más atractivo ya que se compra por PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de mercado) más barato. Es una opinión correcta, a la que pongo una clara objeción. ¿Qué me ofrece de atractivo un índice que no genera un crecimiento sustancial de beneficio frente al resto si está en exceso apalancado? La relación entre la deuda neta del Ibex y su generación de beneficio bruto para el año que viene alcanzará las 2,6 veces frente a las 1,6 veces del EuroStoxx.

El inversor español seguirá impertérrito enganchado a una cartera con valores Ibex, en los que acabará teniendo después de años de construcción casi todos, con muy poca exposición foránea. En elEconomista lo tenemos claro, como Francisco Pizarro cuando dijo aquello de "por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este a Perú, a ser ricos; escoja el que fuera buen castellano lo que más bien le estuviere".