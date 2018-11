Andrómeda Value: "A las tecnológicas no se las puede valorar por el PER"

La distancia entre el fondo mixto español más rentable y el que más pierde ya supera los 35 puntos. Hablamos con el asesor del primero de ellos: Renta 4 Multigestión Andrómeda Value, que se anota un 7% en este complicado 2018.

Los fondos mixtos, aquellos que mezclan la inversión en renta variable con la que realizan en renta fija, han sido en los últimos meses los productos que más han demandado los inversores, que más han ofrecido las gestoras o ambas cosas. Sin embargo, en este amplio universo en el que se incluyen 860 productos españoles la diferenciación por producto es clave y marca la línea entre ganar mucho dinero o perder, también mucho dinero. En concreto, según los datos de Morningstar el gap entre el peor y el mejor fondo mixto está en nada menos que 37 puntos porcentuales.

El más listo de la clase, al menos este año, está siendo Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital, fondo gestionado por Renta 4 ,pero asesorado por Flavio Muñoz, quien en una entrevista con elEconomista, habla de cómo está consiguiendo lo que para muchos gestores está siendo imposible: ganar dinero en este complicado contexto de mercado.

"Al final nosotros lo que hacemos es mezclar en la cartera sectores como el de la tecnología y sobre todo empresas ligadas al software ya que es ahí donde vemos la innovación de cara al futuro", afirma Muñoz. De ahí que el 86 por ciento de la cartera que destinan a renta variable (el 82 por ciento del total) sean compañías de EEUU.

Es a este tipo de empresas, ligadas normalmente al universo de crecimiento, al que aplican criterios de inversión value. "Aunque sea tecnología sí aplicamos el concepto value. Nos fijamos en el flujo de dinero de la empresa, en que sea un negocio que tenga sentido y que disponga de una dinámica tecnológica que funcione para contar con oferta y demanda, pero no nos fijamos en el PER. A estas compañías no las puedes valorar por el PER, porque muchas tienen que incurrir en muchos gastos iniciales para conseguir hacer negocio".

Pese a su buen comportamiento del año -gana un 7 por ciento- Muñoz reconoce que no han logrado mantenerse al margen de la reciente corrección que ha sacudido a Wall Street y, como suele suceder, también a Europa. "Si EEUU no avanza, nada lo hará", asevera, y como todo inversor que se precie, y más los que defienden ser value, ha aprovechado las caídas del mercado para aumentar su exposición a renta variable. "En septiembre teníamos el 24 por ciento de la cartera invertida en liquidez y ahora ese porcentaje es del 18 por ciento ya que no hemos visto ninguna señal de recesión en los indicadores con los que trabajamos". Y esos indicadores no son exclusivamente el PIB, la venta de vivienda o la confianza del consumidor de Michigan. No. Ellos, como buenos millenials que son, analizan los DLC de los videojuegos (contenidos descargables asociados a cada videojuego que actualizan el mismo y cuestan incluso más que el videojuego en sí) y el consumo de comida rápida y, de momento, no han visto señales de deterioro en ninguno de estos indicadores.

Tampoco ven deterioro en el sector tecnológico de EEUU, a pesar de lo mucho que ha corrido en los últimos años y de ahí que sigan defendiendo las posiciones que mantienen en Amazon, el mayor valor de su cartera compuesta por apenas 40 títulos, Netflix, Microsoft y, sí, también la polémica Tesla. "Compré más cuando llegó a 250 dólares, porque lo que me gusta de la compañía es el software que tiene Tesla. El resto del sector no tendrá nada parecido hasta como mínimo dentro de tres años . El problema de Tesla es que es caótica en la ejecución, porque aunque sea muy grande se comporta como una startup", afirma.

También habla sobre Elon Musk, su polémico presidente, aunque Muñoz afirma que no es su presencia en Tesla donde está el mayor riesgo de la compañía. "Lo que me preocupa es que el jefe de ingeniería, que es el que ha desarrollado el hardware, se ha marchado a Intel. Eso es lo que más miedo me da", afirma.

