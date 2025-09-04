Precio del oro hoy en euros: datos de cotización en tiempo real por gramos en España

A la hora de hacer distintas operaciones en el mercado financiero, uno de los principales indicadores a tener en cuenta es, precisamente, los datos sobre la cotización del oro, que van variando con el paso del tiempo, ya que esta materia prima y su evolución es un gran indicador para los inversores que operan en los diferentes mercados.
De este modo, en elEconomista.es puedes consultar el precio del oro y su evolución, en un gráfico en el que se puede ver el precio real por onza de oro, expresado en euros. Además, en el resumen del gráfico se puede filtrar en el tiempo por semana, mes, seis meses o un año.
Igualmente, se pueden consultar estadísticas del valor de oro, como el máximo desde enero, así como el mínimo, el máximo en las últimas 52 semanas y noticias relacionadas con el precio del oro y su evolución.
Precio del oro hoy: datos actualizados
- Precio del oro por kilo (euros): 92.077
- Precio del oro por onza (euros): 2.863
- Precio del oro por gramo (euros): 92
