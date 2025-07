De Ampuero y Osma (Viscofan): "El colágeno nos abre enormes posibilidades de negocio con Brasil como mercado prioritario"

Viscofan aumentó sus ganancias un 11,4% en 2024, logrando un beneficio neto récord de 157 millones, a pesar de que sus ingresos, de 1.200 millones, descendieron un 1,8%. Un retroceso que la multinacional de origen navarro, presente en más de un centenar de países, atribuye a la caída del 32,5% en la demanda de electricidad generada por cogeneración, un mercado en el que la compañía, especializada en la industria de envolturas para el sector de la alimentación, incursionó en 2008 con la construcción de su planta de Cáseda, en la comarca de Sangüesa. Sin embargo, las expectativas para este año siguen siendo buenas, según avanza José Domingo de Ampuero y Osma, presidente no ejecutivo de Viscofan, en esta entrevista concedida a elEconomista.es.

-En vista de los vaivenes de la demanda energética, ¿piensan seguir manteniendo su línea de negocio orientada a la cogeneración?

-Sí. Nosotros tenemos un equipo de cogeneración con una potencia instalada de 50 megavatios y, dependiendo de cómo va el mercado, hay años mejores y años peores. Lo que queremos es diversificar nuestras fuentes de energía y disponer de cuatro opciones para comprar electricidad, de instalaciones fotovoltaicas, de biomasa, gas o conectándonos a la red eléctrica, en función de los precios del mercado. Nosotros usamos gas y un poquito de hidrógeno y estamos planeando construir una planta de energía fotovoltaica el próximo año para suministrar de energía verde a nuestra fábrica de Navarra. La inversión correrá a cargo de Acciona y nosotros nos comprometeremos a comprarles la electricidad durante los próximos años. Además, estamos construyendo una fábrica de biomasa con los franceses Engie para quemar residuos nuestros, lo que también nos daría electricidad.

"A nivel productivo los aranceles de EEUU no nos afectan, pero nos preocupa la devaluación del dólar"

-¿Y qué previsiones de facturación tienen para este año?

-Están incrementándose las ventas, por lo que el negocio va bien, pero la evolución del dólar nos penaliza, porque reportamos en euros, pero vendemos y tenemos muchos activos en dólares. Estamos revisando las cuentas, pero esperamos incrementar resultados siguiendo la línea de lo que avanzamos en febrero, con un crecimiento en ingresos de entre el 5 y el 8%, del EBITDA entre el 8 y el 12%, y del beneficio neto entre el 6 y el 10%, con inversiones cercanas a los 75 millones de euros.

-¿Cómo les afectan las amenazas arancelarias de Donald Trump?

-En el caso de Viscofan, al ser muy americanos, porque tenemos tres fábricas en Estados Unidos, los aranceles no nos afectan a nivel productivo, pero lo que más nos preocupa es la devaluación del dólar, ya que EEUU es un mercado fundamental.

"En cuanto a adquisiciones siempre estamos analizando oportunidades, si bien somos muy diligentes"

-¿Qué peso tiene EEUU en sus ingresos?

-Es nuestro segundo mercado por detrás de Europa y supone entre un 20 y un 25% del total. Para nosotros es vital.

-En cuanto a sus últimas compras, ¿qué oportunidades les abren?

-El año pasado compramos Brasfibra, Master Couros y Pet Mania Comércio Internacional Ltda. Como ya estábamos implantados en Brasil, apareció esta oportunidad y decidimos ir a por ella porque así se abre un mundo de posibilidades con el colágeno para animales, para la piel, como suplemento... Es un producto con el que nosotros ya trabajamos en Alemania y en otras ubicaciones, entre ellas Uruguay, desde donde producíamos para toda Sudamérica, pero ahora podemos reforzar la producción desde Brasil. Somos complementarios.

-¿Qué les puede reportar el mercado brasileño?

-Nosotros ya estábamos instalados en ese país haciendo discos de celulosa, pero allí no fabricábamos colágeno. Brasil es un mercado inmenso y, en alimentación, la envoltura de tripa natural empieza a sustituirse por colágeno, por lo que hay una gran posibilidad de crecimiento.

-Además cuentan con una unidad de bioenginering de colágeno para uso médico en Alemania. ¿Es importante seguir innovando?

-Sí. Alemania es nuestro centro de colágeno a nivel mundial, aunque también tenemos fábricas de colágeno en España, Uruguay, Serbia o China. En Weinheim llevamos a cabo diversos proyectos con base de colágeno para operaciones de corazón, regeneración de tejidos, biomedicina, cosmética... El mundo que se abre con el colágeno es maravilloso para millones de cosas.

"No vamos a modificar nuestra política para volver a estar en el Ibex 35"

-¿Qué peso en ventas protagoniza el colágeno a día de hoy para Viscofan?

-A efectos de facturación es muy poco, pero es una línea a seguir muy importante. Es un área que nos sirve para ser punteros en el mundo más que para nuestra cuenta de resultados, aunque nunca se sabe, si no estás, no te enteras de nada, pero si estás, de repente puedes dar con algo. Luego está la energía, que puede rondar entre un 5 y un 10% de nuestra facturación, dependiendo del año, y el 90% de nuestra facturación siguen siendo las envolturas.

-¿Tienen pensado realizar nuevas adquisiciones en el corto-medio plazo?

-Siempre estamos pensando en próximas adquisiciones y analizando oportunidades que puedan surgir, pero somos muy diligentes. Es decir, no compramos para crecer o aumentar el volumen, sino para establecer sinergias con empresas buenas que nos aporten beneficios, tecnología, mercados o materias primas.

-Después de haber cotizado en el Ibex 35, ¿les gustaría volver a jugar en esa liga o se encuentran cómodos en el Medium Cap?

-Una subida al Ibex es casi imposible porque, aunque estamos siempre rondándolo, nuestra liquidez no es suficiente para el Ibex, pero tampoco tenemos ningún interés en estar en él. Si estamos, estamos, y si no estamos, pues no estamos, pero estamos más cómodos fuera del Ibex y no vamos a mover un dedo para volver a estar ahí. No vamos a modificar nuestra política, ni de capital, ni de autocartera, ni de liquidez.