El mercado también se casa con Jeff Bezos en bolsa: Amazon es la mejor recomendación de compra del S&P 500

El pasado fin de semana tuvo lugar la celebración de la boda de Jeff Bezos con Lauren Sánchez. Pero, más allá de esta unión, el magnate parece haber contraído otro matrimonio, esta vez bursátil: con el consenso de mercado. Amazon se encumbra como la compañía estadounidense favorita para los analistas, la que prácticamente todos sus seguidores aconsejan comprar en bolsa.

La gigante tecnológica se impone al resto de 499 empresas que componen el S&P 500 y se hace con el mejor consejo de compra de todo el índice que constituye, además, su mejor recomendación desde mayo del 2024. Casi el 100% (el 97% concretamente, el porcentaje más elevado desde el pasado diciembre) de los 71 analistas que hacen cobertura de la empresa aconsejan adquirir sus títulos e introducirlos en las carteras y estrategias de inversión de los próximos meses. Sus esfuerzos en la Inteligencia Artificial o en su servicio en la nube (Amazon Web Services) son en gran medida los que se han ganado el favor de los analistas.

Supera así las recomendaciones de compra que los expertos otorgan a otras compañías americanas como DiamondBack, la segunda de todo el índice americano por consejo. Dentro de Las Siete Magníficas se impone a Microsoft y Nvidia, también presentes entre las diez mejores recomendaciones de todo el S&P 500 (ver gráfico).

"Amazon va camino de gastar más en capex en 2025 que sus mayores competidores centrados en IA, incluidos Microsoft, Meta y Alphabet. Tras gastar 24.300 millones de dólares en el primer trimestre, el consenso para 2025 se ha elevado a 104.000 millones de dólares, con aumentos previstos para los tres años siguientes. El Consejero Delegado, Andy Jassy, señaló que el crecimiento de la IA generativa puede ser una oportunidad de negocio «única en la vida» y que Amazon tiene la flexibilidad financiera para seguir invirtiendo niveles crecientes de capital", exponen desde Bloomberg Intelligence en este sentido. Añaden, que este mayor gasto en inteligencia artificial (que mejorará el crecimiento futuro) está respandado por el amplio flujo de caja libre, su apalancamiento neto negativo y su calificación crediticia que, señalan, como "casi la mejor de su clase"

De hecho, la IA es una de las razones que sustentan la fuerte expansión de los beneficios que los expertos pronostican para los próximos años. Tras registrar un beneficio neto de casi 59.250 millones de dólares en 2024 (que ya supuso una cifra histórica para la compañía), para este ejercicio, los pronósticos apuntan a que aumentará sus ganancias casi un 26% hasta situar un nuevo récord den los 66.871 millones. La expansión será aún más fuerte en los próximos años y, para 2028, las estimaciones indican que Amazon rebasará la cifra psicológica de los 100.00 millones de dólares. Concretamente, fijan su nivel de ganancias para entonces en los 129.260 millones, mejorando hasta en un 93% la cifra prevista para este 2025.

Este fuerte crecimiento de sus beneficios hace que Amazon pase de cotizar a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 35,6 veces este año a las 19 veces para 2028. Amazon nunca ha cotizado a un multiplicador de ganancias tan bajo.

Todo ello aún cuando el futuro se vislumbraba tormentoso para la compañía a raíz de la política arancelaria anunciaba por Donald Trump dadas sus relaciones comerciales con China. Desde Needham explican que, por el momento, la empresa no se está viendo afectada por estos impuestos y subrayan que la propia Amazon declaró que, por el momento, la mayoría de los vendedores no había modificado sus precios todavía, como reacción a los aranceles. En China, exponen desde Needham, fuera de la platadorma de Amazon "muchos minoristas no compran directamente a China, sino que compran a empresas que compran a China, con un margen de beneficio". Añaden que "implícitamente, Amazon suele tener precios más bajos porque aloja a vendedores chinos que venden directamente a consumidores estadounidenses. Esto mantiene la ventaja relativa de precios de la empresa estadounidense frente a este segmento de competidores".

Con todo, las acciones de Amazon llegaron a perder la cota de los 170 dólares en los peores momentos de abril. Llevaban sin cotizar a ese precio desde el año pasado, sin embargo, ese precio estableció un suelo y desde él iniciaron un rebote con el que han recuperado más de un 31% de su valor.

Ahora, el consenso de analistas sigue viendo valor en Amazon y estima que la big tech americana seguirá su reconstrucción en bolsa en los próximos meses. En sus perspectivas, ven a la firma algo más de un 8% por encima de los niveles actuales fijando de precio objetivo los 242,32 dólares. Esta valoración supone ver a Amazon marcando nuevos máximos históricos, superando los que estableció justo el Día de la Liberación en los 242,06 dólares. Más allá, una treintena de analistas elevan sus precios objetivos por encima de estos 242 dólares. Las estimaciones más optimistas llegan a alcanzar incluso los 300 dólares, extendiendo aún más el potencial de mejora de Amazon en bolsa.