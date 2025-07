El mercado descuenta una mejora de la oferta de BBVA por Sabadell de al menos un 6%

Los días siguen pasando y la tensión en torno a la opa lanzada por BBVA sobre Sabadell hace ya 14 meses solo va en aumento. La semana pasada vivió el penúltimo capítulo después de que el Gobierno aprobase la operación fijando una nueva condición que se suma a las que ya había impuesto la CNMC antes, que ha sido la de mantener las dos entidades completamente separadas durante, al menos, los tres próximos años.

Después de algunos días de reflexión, la dirección de BBVA informó este lunes que había tomado la decisión de seguir adelante con esta operación pese a la nueva dificultad encontrada mientras, por otro lado, Sabadell está escuchando cantos de sirena de otras entidades como Santander o Barclays por su filial británica, TSB, algo que podría servir también como escudo defensivo frente al banco vasco ya que, aunque primero se completaría la venta de Sabadell, luego los vascos podrían tener comprometido el brazo británico de la entidad.

En todo caso y más allá de lo que suceda con TSB, la operación está llegando a su tramo final y en los próximos días se espera que la CNMV de luz verde también a la oferta inicial. Sin embargo, esta puede no ser la misma que llegue a los accionistas de Sabadell o esto es lo que se puede interpretar de los movimientos de sus cotizaciones en los últimos días. Ya antes de que se pronunciase el Ejecutivo la oferta de BBVA infraestimaba a Sabadell en relación a su precio de mercado. Tras la autorización del Gobierno, esta brecha de valor se redujo hasta el 4% y ahora se ha vuelto a abrir por encima del 6%. Por tanto, lo que se puede inferir es que, como mínimo, sería necesario que, con los precios actuales de ambas acciones, BBVA tenga que elevar su oferta para poder convencer a los vallesanos bien con un canje más generoso (es decir, exigir menos acciones de Sabadell de las 5,3456 que solicitan ahora a cambio de una de la entidad resultante) bien con una mayor parte en efectivo que los actuales 0,7 euros. Esto responde a la simple lógica de que, ahora mismo, el accionista de Sabadell obtendría un mayor retorno si vende su participación al precio de mercado que si se la intercambia con BBVA.

José Ramón Iturriaga, gestor de Okavango Delta, advierte de que "es un tema de coste de oportunidad que no pueden dejar escapar". "Si quieres el arcoíris tienes que soportar la lluvia", agrega en la misma línea Marta Sánchez, analista de Citi. "No creemos que las condiciones anunciadas el pasado martes vayan a ahuyentar a BBVA", agrega la analista, que prevé que el banco vasco actualice los beneficios que espera aflorar de la opa. Por su parte, Hugo Cruz, de KBW, también recomienda a BBVA continuar con la operación. "Siempre nos ha gustado el encaje estratégico del acuerdo y, si falla en esta ocasión, no creemos que lo vaya a intentar en un futuro", concluye.

Desde Renta 4, Nuria Álvarez, apunta que mantienen la idea de que "si BBVA realmente sigue interesado en hacerse con el control de Sabadell, para asegurarse alcanzar como mínimo el 50% del capital, deberá mejorar la oferta". "Pensamos que, de existir una mejora, lo hará durante el periodo de aceptación y, personalmente, sí creo que entre un 10 y un 15% podría ser necesario y tendría margen para hacerlo", concluye la experta en banca.