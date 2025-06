La 'Suiza' de Asia se está quedando sin bonos: todo el mundo quiere su deuda pese a la inminente recesión

Puede parecer un tanto curioso, pero los datos corroboran este fenómeno. Un país asiático que está al borde de la recesión está viendo como su deuda pública se convierte en el activo más demanda del continente. Este pequeño país se ha ganado el apelativo de la 'Suiza' de Aisa por ser una economía extremadamente rica, muy estable en términos financieros y ser el país más abierto del mundo (peso de exportaciones e importaciones sobre PIB). Todo lo anterior ha llevado a que la deuda de Singapur se convierta en el gran activo refugio de Asia incluso en un momento como el actual en el que su economía se encuentra al borde de la recesión y en el que todos los paradigmas sobre el comercio global que han reinado en las últimas décadas se estén tambaleando.

Singapur es un país curioso donde los haya. Primero, esta pequeña nación es la más expuesta del mundo al comercio internacional. Segundo, su economía ha vivido uno de los milagros económicos más significativos por el elevado crecimiento de su PIB en unas pocas décadas, que han hecho de Singapur una de las economías más ricas del mundo en PIB per cápita. Tercero, esta economía destaca por tener una enorme deuda bruta, que, sin embargo, se traduce en una deuda neta de cero. Este país no se endeuda para pagar pensiones u otro tipo de prestaciones... sino que se endeuda para comprar activos.

Su prosperidad económica, su elevado PIB per cápita, una inflación controlada, su pequeño tamaño y el elevado atractivo de su deuda han convertido a este país en una suerte de 'Suiza' de Asia. Su PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (elimina la distorsión de los precios) supera los 150.000 dólares. Así, todos los inversores quieren tener deuda de Singapur, el problema es que un país de solo 6 millones de habitantes, por muy rica que sea su economía, va a presentar unos niveles de deuda en circulación muy pequeños para una región como Asia que tiene 4.700 millones de habitantes. La demanda de estos activos sigue siendo muy elevada, incluso ahora que Singapur roza la recesión y el comercio global se tambalea.

El curioso caso de la deuda

Singapur presenta una elevada ratio de deuda pública sobre el PIB, del 173?%, lo que a primera vista puede generar inquietud sobre su sostenibilidad fiscal. Sin embargo, esta cifra refleja el endeudamiento bruto y no tiene en cuenta el enorme volumen de activos del Estado. En realidad, el Gobierno de Singapur mantiene una posición neta sin deuda: sus activos financieros superan ampliamente sus pasivos, y esta fortaleza patrimonial se traduce en que el país mantiene una calificación crediticia máxima (AAA) por parte de las principales agencias internacionales.

El Gobierno no emite deuda para cubrir el gasto corriente, sino que lo hace con fines específicos y estratégicos a largo plazo. Una parte importante de los bonos emitidos, como los Singapore Government Securities (SGS), no se destinan al gasto público, sino al desarrollo del mercado de deuda interno o a cubrir las necesidades de inversión del fondo de pensiones nacional (CPF). Además, los ingresos de estas emisiones se invierten como parte de las reservas nacionales y no se pueden utilizar para financiar el presupuesto del Estado.

Otro motivo para la emisión de deuda es la financiación de infraestructuras de importancia nacional. A través del programa SINGA, Singapur emite bonos para costear proyectos que beneficiarán a varias generaciones, como los SGS y los bonos verdes soberanos. Esta política permite repartir el coste de grandes infraestructuras en el tiempo, dentro de unos límites legales estrictos. De este modo, pesar de su alta deuda bruta, la posición fiscal de Singapur es sólida, estratégica y sostenida por activos que respaldan con creces su pasivo. Una suerte de oasis económico que se ha convertido incluso en el entorno perfecto para el desarrollo de pequeñas empresas de otros países.

Mucha demanda de bonos... poca oferta

Los bonos del gobierno de Singapur están superando con creces a sus homólogos de los mercados desarrollados, y el repunte podría prolongarse, ya que la abundante liquidez en el mercado y la oferta limitada están hundiendo los rendimientos (el interés del bono cae y su precio sube) de la deuda de este país que se considera uno de los más seguros de todo el continente.

El precio de estos bonos ha ofrecido una rentabilidad del 6,4% en el primer semestre, superando a 22 de sus homólogos en los principales mercados. Los rendimientos de los bonos de Singapur se han desplomado, con diferenciales muy negativos en comparación con los bonos del Tesoro de EEUU, explican desde la agencia Bloomberg.

"Los bonos del gobierno de Singapur podrían seguir siendo atractivos debido a la amplia liquidez del dólar singapurense, la demanda por ser activo refugio regional y la escasa oferta de bonos", afirmó Winson Phoon, director de análisis de renta fija de Maybank Securities.

Los rendimientos de los bonos singapurenses a 10 años se sitúan unos 210 puntos básicos por debajo de los bonos del Tesoro con vencimiento similar, 2,2 desviaciones típicas por debajo del promedio a cinco años. El Gobierno y el banco central están realizando esfuerzos para que la liquidez onshore en dólares singapurenses sea abundante. El tipo de interés promedio a un día de Singapur a tres meses, el estándar de facto, se sitúa en torno al 1,8%, unos 100 puntos básicos por debajo del promedio a un año.

"Los bonos del gobierno de Singapur se beneficiarán de los flujos de activo refugio", asegura Frances Cheung, de Oversea-Chinese Banking, en una nota el jueves. Dado que el gobierno no necesita los fondos de los préstamos para financiar gastos, dispone de flexibilidad para emitir según las condiciones imperantes del mercado, añadió.

Todo pese a que el gobierno advirtió en mayo del creciente riesgo de que la economía entre en su primera recesión técnica desde la pandemia. Beh Swan Gin, secretario permanente del Ministerio de Comercio, enfatizó que dicha contracción (definida como dos trimestres consecutivos de contracción) "no equivale necesariamente a una recesión económica total". El gobierno mantiene su pronóstico de crecimiento para todo el año en un cauteloso rango de entre el 0% y el 2%.

A medida que el impacto de la escalada arancelaria liderada por EEUU comienza a sentirse, Singapur es el primer país del sudeste asiático en advertir el riesgo de una recesión técnica, un evento que solo ha ocurrido dos veces en los últimos 20 años: al inicio de la pandemia de covid-19 en 2020 y durante la crisis financiera mundial, cuando la ciudad-estado sufrió cuatro contracciones trimestrales consecutivas a partir de junio de 2008.