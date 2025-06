Worldline se hunde un 35% en bolsa: el supuesto encubrimiento de fraude borra 500 millones de euros del mercado

Una empresa dentro del índice de referencia de la bolsa europea registra un desplome del 35,5% en una sola jornada, algo poco habitual dentro del Stoxx 600. La compañía de servicios de pago Worldline se deja alrededor de un tercio de su valor en el mercado ante el supuesto encubrimiento de fraudes de varios de sus clientes, algunos de ellos vinculados a la pornografía o los juegos de azar. Con este hundimiento, la cotizada francesa borra más de 480 millones de euros de los inversores de un plumazo. La volatilidad de la compañía es tan alta y la caída tan pronunciada que la bolsa francesa está interviniendo en la cotización de la compañía.

La cotizada que se describe a sí misma la mayor plataforma de pagos en Europa sale como la principal damnificada dentro de la investigación periodística Dirty Papers (Papeles Sucios) por haber trabajado con clientes de dudosa reputación o de alto riesgo y que habría permitido el pago de transacciones fraudulentas en negocios vinculados a la prostitución o en redes de lavado de dinero, según esta investigación.

El periódico neerlandés NRC recoge que Worldline no habría vetado a varios clientes por lo lucrativo que era su negocio, a pesar de que el departamento de riesgo de la compañía presionara para que se aplicaran controles más estrictos. Y cuando Visa alertó de actividades sospechosas con alguno de estos clientes, Worldline decidió trasladar estas cuentas de la sede de Bélgica a su filial sueca para ocultarlos, según el periódico nacional Dagens Nyheter.

Worldline, empresa que cuenta en su accionariado con Six Group (dueña de Bolsa y Mercados Españoles), también tiene bonos emitidos en euros que reflejan la aversión al riesgo de los inversores. Como ejemplo, su bono con vencimiento en 2030, la deuda cuyo pago tendría que afrontar más tarde, fue lanzado al mercado este 6 de junio a un precio de 99 euros (valor nominal) y en la actualidad está en los 89 euros. Es decir, cae más de un 10% este miércoles, que implica ver al bono con una rentabilidad a vencimiento superior al 8%. Esto podría modificar la calificación crediticia de la compañía según la analista de Bloomberg, Mar'yana Vartsaba, mientras crece el riesgo de impago.

Una historia de continuos desplomes

Sin embargo, el hundimiento en bolsa de Worldline de este miércoles no es el más grave de su historia bursátil. El 25 de octubre del 2023 la acción cayó un 59% y eso provocó que la compañía fuera expulsada del índice Cac 40 (referencia para el parqué bursátil de París) al no cumplir con los criterios necesarios. Aquella caída en bolsa vino justificada por un recorte en los objetivos previstos para el ejercicio del 2023. Este año la empresa repitió su propia historia al recortar el beneficio previsto para 2025, aunque la reacción del mercado no fue tan elevada como la de este miércoles que se lleva una cuarta parte de su valor en bolsa con un volumen de operaciones siete veces superior al promedio de los últimos 20 días, según Bloomberg.

La compañía llegó a capitalizar más de 23.700 millones de euros hace más de cinco años. En la actualidad está por debajo delos 1.000 millones. Es decir, en los 2,9 euros que cotiza en la actualidad está su mínimo histórico desde que salió a bolsa en 2014. Varios bancos de inversión establecieron este año posiciones cortas en la cotizada de los servicios de pago. Es decir, apostaron a que la compañía perdería valor en bolsa. Entre las últimas y las más voluminosas destacan las de BlackRock, Voleon o Gladstone. Esta última ha reducido recientemente su posición corta neta en un 11,3% hasta los 3,12 millones de euros.