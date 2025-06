Aena cae en bolsa pero no se desploma: Google confunde un split con un batacazo bursátil

Los motores de búsqueda como Google juegan hoy una mala pasada a los inversores. La acción de Aena "se desploma" casi un 90% en la gráfica de buscadores y de algunos brókeres también. No obstante, esta abultada caída no es real, ya que la compañía de gestión aeroportuaria ejecutó una operación para dotar de mayor liquidez a su acción. De hecho, el volumen de negociación de Aena se dispara este jueves.

Aena cae en lo que va de esta sesión un 1% hasta los 22,88 euros. Por el contrario, la acción cerró la sesión del pasado miércoles en los 231,2 euros por título. En cualquier otro contesto se podría hablar de crisis bursátil o incluso quiebra. No es el caso en realidad. Lo que el buscador de Google y el de algunos brókeres no son capaces de ver aún es que la compañía ejecutó un desdoblamiento de acciones o split, como se conoce en el mercado. Así, donde ayer un inversor tenía una acción ahora tiene diez. Por ello, la compañía no se ve afectada por un desplome, sino que en realidad sigue subiendo más de un 17% en el año.

La operación de desdoblamiento de acciones, como la que acaba de realizar Aena, suele ser una estrategia enfocada a aumentar la liquidez de la compañía en el mercado cuando una acción sube mucho de precio y escapa al alcance de los inversores minoristas. No es que la acción cotice cara, eso se ve a través de ratios o múltiplos de beneficios como el PER (precio de cotización frente a beneficio). Es que se hace más difícil cerrar un paquete grande de acciones puesto que su precio bursátil es más elevado.

La táctica de Aena ha sido utilizada ampliamente por las empresas para no dejar fuera a los minoristas de las negociaciones en el mercado. Recientemente, Nvidia ejecutó su propio split. Por el contrario, hay empresas que pueden optar por la estrategia inversa para dejar fuera a un grupo de inversores, aunque no suele ser lo habitual, o para reducir el número de acciones en circulación. Dia es un ejemplo reciente de contrasplit.

Lo que está claro es que la negociación de títulos de Aena este jueves, con un precio por debajo de los 23 euros por acción, sí que despertó el interés de los inversores. Con casi tres horas de negociación, el volumen de Aena alcanza los 3,5 millones de euros, lo que es significativamente superior a lo visto a estas horas en la media de las últimas sesiones, según datos de Bloomberg. Aún es pronto para determinar si será una sesión récord o los intercambios de acciones se apagarán a medida que avance la sesión.

Con todo, la empresa aeroportuaria cotizada más grande del mundo (también la que registra el mayor número de pasajeros que transitan por sus aeropuertos) ronza una capitalización bursátil de 35.000 millones de euros. Sin embargo, en la actualidad no cuenta con una recomendación de compra, según el consenso de mercado que recoge FactSet. Se espera que su beneficio neto se mantenga al alza en 2025 con la expectativa de que rompa la barrera de los 2.000 millones de euros este año y un aumento de casi el 5% respecto al año pasado.

Sus ingresos y números de viajeros irán en aumento en años próximos, según las expectativas de las firmas de análisis. No obstante, el rally bursátil que acumula en el año ya lleva a la acción a cotizar por encima de las valoraciones de los expertos. Es decir, no tendría potencial, ya que el precio objetivo del consenso de mercado se sitúa en los 22,9 euros (un precio calculado ya tras el desdoblamiento de las acciones de Aena).