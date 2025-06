Las subidas del Ibex 35 no ahuyentan a los bajistas: las cotizadas españolas atraen a 11 'hedge funds'

La bolsa española está atrayendo dinero. El Ibex 35 vive un buen momento, en el que sube cerca de un 20% justo antes de llegar al ecuador del año. Pero, al igual que hay inversores que intentan aprovechar gangas en los momentos de caídas, en plena escalada también hay quienes toman posiciones en ciertas empresas con la esperanza de que haya correcciones y puedan sacar partido de ello. Lejos de ahuyentar a esos inversores bajistas con las subidas, hay cotizadas españolas que se han puesto en el punto de mira de nuevos hedge funds en los últimos meses. En este primer semestre han aparecido 14 nuevas posiciones cortas de 11 inversores bajistas, además de los movimientos de las que ya estaban abiertas.

Aunque no todos los hedge funds invierten para sacar partido de las caídas en bolsa, muchos de estos vehículos sí toman posiciones bajistas ante la libertad que por definición tienen para buscar rentabilizar su dinero. De ahí que muchos de estos fondos de cobertura sean conocidos precisamente por sus pociones cortas, aquellas en las que toman prestadas acciones para venderlas con la intención de recomprarlas más tarde a un precio inferior antes de devolverlas y ganar así la diferencia.

Los inversores bajistas han abierto posiciones cortas que no tenían el año pasado, según las cifras que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en las que solo se conocen las inversiones que superan el 0,5%. Las once empresas en las que han aterrizado son: Ence, Repsol, Logista, Global Dominion, Talgo, Neinor Homes, Acciona, Enagás, Oryzon, Solaria y Atresmedia. Algunas de ellas no estarían siendo rentables de momento para estos fondos ya que muchas suben desde que se registraron las posiciones.

Las preferidas de los bajistas

En estos momentos son 22 los valores españoles que cuentan con inversiones en corto relevantes en su capital. Solaria y Enagás destacan muy por encima del resto, con siete y seis hedge funds, después de que se hayan unido nuevos fondos.

En Enagás han sido tres los inversores bajistas que se han sumado a los que ya estaban esperando caídas en el valor, con lo que en total la cifra que controlan asciende a un 5,2% del capital. En Solaria hay un 7,93% invertido a la baja y la presión no se reduce a pesar de que se disparó fuertemente en el parqué tras publicar sus resultados a principios de junio. Es cierto que no acabó de convencer a algunos analistas. "A pesar de la buena acogida de los resultados y del programa de recompra de acciones, reiteramos nuestra recomendación de infraponderar en la medida que, más allá de los mensajes positivos del management, algo habitual, no vemos catalizadores evidentes en el corto plazo y la compañía todavía tiene que hacer delivery de sus planes", señalaron los analistas de Banco Sabadell tras conocer sus cuentas. No obstante, la mayoría de bancos de inversión recomienda comprar.

La lista de firmas con más posiciones cortas continúa con Bankinter, Ence o Acciona Energía, que también tienen ahora más de un 1,5% del capital invertido en corto, mientras que Telefónica, Grifols, Sacyr y Acciona las siguen con más de un 1%. Hace un año que Grifols estuvo en el punto de mira de los hedge funds después de que Gotham City publicase un informe demoledor sobre ella; hoy hay un 1,16% en manos de dos inversores AQR Capital y Kintbury Capital.

Nuevas apuestas

Este mismo mes de junio ha aparecido un nuevo bajista en la bolsa española: Qube Research & Technologies. Este fondo se ha interesado por Ence, tomando un 0,51% que elevó la semana pasada hasta el 0,63%, con lo que ya son dos los hedge funds en el capital de la compañía.

En Repsol han aflorado dos posiciones cortas desde que empezó el año. El primero en fijarse en la petrolera fue Elliott Investment Management, un fondo activista que tampoco tiene más inversiones bajistas en España y que se posicionó en corto con un 0,53% en marzo. En este tiempo ha ido elevando su apuesta hasta que el 6 de junio alcanzó un 1,23%, a pesar de que Repsol ha conseguido recuperarse de las caídas tras el anuncio de los aranceles de EEUU. Sus títulos rebotan un 30% desde entonces, con lo que se sitúan en positivo en el año y por encima de los precios a los que cotizaba cuando se publicaron estas posiciones. Pero no ha sido el único en fijarse en la petrolera. También lo ha hecho un clásico, Citadel, que entró en mayo y ahora tiene un 0,65% tras reforzarse también a principios de junio.

En este mes también ha crecido la presión sobre otros valores nuevos de la lista, como Neinor, en la que el mismo Citadel ha alcanzado un 0,8% tras ir ganando terreno desde que entró en abril. Aunque en la acción no está teniendo un reflejo claro, no hay que olvidar que a finales de mayo se conoció que Neinor se ha aliado con Apollo para comprar Aedas y convertirse en la mayor promotora española.

En algunas compañías las apuestas hasta la fecha están resultando claramente fallidas. Destaca la subida que acumula Atresmedia, del 36% desde que otro de los clásicos hedge funds presentes en España, Marshall Wace, comunicase una posición del 0,5%. El rally que acumula Global Dominion no ha impedido que ActusRay Partners invirtiese en corto en la firma en abril y elevase su apuesta en mayo; desde su entrada la acción se revaloriza un 26%.

No ocurre lo mismo en otras empresas como Logista y Talgo, que no están tirando tanto en bolsa en las últimas semanas. Los analistas de Bankinter se muestran escépticos con la segunda. "Mantenemos la recomendación de vender", señalaban en un informe este mes justificándolo en la reciente retirada temporal de las guías para 2025; en la necesidad de financiación de la cartera en ejecución, que genera incertidumbre sobre la evolución del circulante; y ante un entorno de márgenes que ha seguido deteriorándose en el primer trimestre.