El empleo de EEUU crece por encima de lo esperado una vez más y no permite a la Fed bajar los tipos de interés todavía

El mercado laboral de EEUU sigue debilitándose, pero no está colapsando. Ese podría ser el resumen tras observar el informe oficial de empleo del país publicado este viernes por el Departamento de Trabajo. En mayo, hubo una creación neta de 139.000 puestos de trabajo (nóminas no agrícolas) frente a los 147.000 de abril (una cifra que se ha revisado notablemente a la baja desde los 177.000 iniciales). Por contra, la cifra de mayo vuelve a sorprender al alza una vez más, esperando los analistas una de 126.000 puestos. Al mismo tiempo, tal y como se pronosticaba, la tasa de paro se mantuvo en el 4,2%. Aunque el enfriamiento es notorio (especialmente la revisión de abril), estas no son las cifras de una sacudida que permitiera a la Reserva Federal de EEUU volver a bajar los tipos de interés. La economía todavía no se 'rompe', pese a las erráticas políticas de la Administración Trump y, en todo caso, los aranceles pueden traer más inflación, con lo que el banco central no encuentra margen para salir de su modo wait and see (esperar y ver).

"La Reserva Federal necesita observar un deterioro significativo del mercado laboral para recortar los tipos de interés este verano", escribía Tim Duy, economista jefe de SGH Macro Advisors, antes de conocer el informe. Los funcionarios del banco central han declarado que esperan más datos antes de reducir los tipos, todavía en un elevado 4,25%-4,5%, ya que buscan sopesar los riesgos de una inflación aún elevada (guerra comercial) y una posible desaceleración económica (incertidumbre y falta de confianza por las decisiones que se toman en la Casa Blanca). Las autoridades han señalado que podría llevar meses obtener claridad sobre el impacto económico de los cambios radicales en las políticas, en particular en el citado ámbito comercial.

Los swaps de tipos de interés venían reflejando que los operadores prevén una probabilidad de alrededor del 25% de que la Fed baje los tipos para julio, tras mantenerlas sin cambios en la reunión del 17 y 18 de junio. La probabilidad de una reducción en septiembre venía rondando el 90%, y dos recortes de 25 puntos básicos cada uno estaban totalmente descontados para finales de año.

Como suele ocurrir durante la semana en la que se publica el informe de empleo, otros datos previos van dando pistas sobre el puzzle del mercado laboral. El más observado, aunque siempre llega con un mes de decalaje, es el informe JOLTS sobre vacantes de empleo. En abril, las aperturas de empleo (vacantes) aumentaron por sorpresa de los 7,2 millones (el dato inicial fue 7,192 millones) a los 7,391 millones, cuando se esperaba una leve caída hasta los 7,11 millones. Las otras métricas incluidas en la encuesta muestran poca alteración y constatan esta fotografía fija. La tasa de renuncias pasó de 2,1% al 2%, la de despidos del 1% al 1,1% y la de contratación del 3,4% al 3,5%. Cabe recordar que estos datos corresponden al mes en el que Trump lanzó ya los aranceles del Día de la Liberación.

En sentido contrario, este jueves se conoció la encuesta de creación de empleo en el sector privado que realiza la empresa ADP. En mayo, se crearon 37.000 puestos, la cifra más baja desde marzo de 2023. "Tras un buen comienzo de año, la contratación está perdiendo impulso", valoraba junto al informe Nela Richardson, economista jefe de ADP. Este dato sirvió para que Trump, por enésima vez, presionara al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que baje los tipos. "¡¡¡DATO DE ADP PUBLICADO!!! 'Tardón' Powell debe ahora BAJAR LOS TIPOS

Si bien es cierto que la encuesta de ADP ha mostrado en los últimos tiempos una clara discrepancia con el informe oficial de empleo, el hecho de que este jueves los datos de paro semanal mostraron los niveles más altos en ocho meses aumentaron la expectación. No obstante, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo siguen en unos niveles históricamente bajos (un poco por encima de las 200.000).