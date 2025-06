Swisscanto, la segunda mayor gestora de Suiza, llega a España

Si alguien le mencionara el nombre de Zürcher Kantonalbank, o Banca Cantonal de Zúrich, es probable que no sepa de qué entidad financiera se trata, pese a que se codea con los grandes nombres de la banca del país helvético, como UBS, y tiene ya 150 años de historia. Y si alguien le dijera que su gestora, Swisscanto, es la segunda más grande de Suiza por volumen patrimonial, con 322.000 millones de euros, es posible que tampoco conozca este dato. Y estas son precisamente las credenciales con las que se presenta la firma en España, donde acaba de abrir oficina tras la entrada en Italia el año pasado, bajo la responsabilidad de Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo. El grupo comenzó a expandirse primero en Alemania, al ser un mercado natural para el cantón de Zúrich.

En realidad, algunos de los fondos de esta firma, que cuenta con un equipo de 275 especialistas, son bastante conocidos por los selectores de fondos profesionales, ya que maneja varios productos muy bien posicionados en los ranking de rentabilidad a medio plazo y con un enfoque de sostenibilidad. Y con la llegada formal al mercado ibérico la intención es conectar mejor con sus clientes y abrirse paso entre los de banca privada.

De hecho, el foco del negocio de Swisscanto es más institucional, ya que originalmente se encargaba de gestionar, entre otros, los activos de diversos fondos de pensiones suizos, al pertenecer a una entidad pública controlada por el Consejo Cantonal de Zúrich, uno de los más ricos del país.

Pero sus responsables consideran que el diseño de sus productos encaja también con las necesidades de los clientes minoristas, sobre todo los de perfil conservador como los españoles, ya que cuentan con una gama de fondos de renta fija que maneja 100.000 millones de euros, la mitad de manera activa, entre la que se pueden encontrar vehículos especializados en CoCos, al ser pioneros en lanzar un fondo de este tipo en el año 2011, o de deuda emergente.

Oferta de 50 fondos

En su desembarco en España, cuentan con una oferta inicial de 50 fondos registrados en Luxemburgo, entre los que destacan varias de las estrategias estrella de la casa, como su fondo multiactivos o de renta variable temática, como el centrado en el agua, el cambio climático o la longevidad. De hecho, varios de sus productos de este tipo surgieron como escisiones de ideas de inversión que aplicaban en su fondo de bolsa global.

Uno de los factores que definen a Swisscanto es su especialización en sostenibilidad, criterios que aplican desde hace décadas en la gestión de sus fondos y que no consideran que haya caído en desuso pese a los vientos de cambio impulsados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. "No vamos a cambiar nuestro modelo porque la sostenibilidad no esté de moda ahora. Todos nuestros fondos son rentables pero nosotros aplicamos la sostenibilidad por convicción", aseguró Ramón-Borja, responsable del negocio de la gestora en España, durante la presentación de la firma.