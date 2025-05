"¿Sell in May? El Ibex a un paso de firmar su mejor mes de mayo desde 2007

Aunque solo se trata de un aforismo, como hay muchos otros en el mundo de la bolsa, el sell in May and go away (Vende en mayo y huye) es uno de los más citados y la historia lo justifica. Atendiendo a los balances de dicho mes a lo largo de la historia, las rentabilidades que han podido obtener en ellos los inversores han sido nulos o incluso negativos en la mayoría de ellos. De hecho, de media, en los últimos 30 años, el Ibex se ha dejado un 0,7%.

Sin embargo, este año lo que ha quedado claro es que los apriorismos están para romperlos y que en este caso, el que haya seguido el aforismo en mayo se ha equivocado completamente ya que las bolsas han disfrutado de uno de sus mejores mayos de la historia pese al contexto de gran incertidumbre que se mantiene en los mercados con respecto a los aranceles de Estados Unidos.

Así, el Ibex 35, a falta de la última sesión del mes de este viernes, se anota más de un 6%, firmando el mejor mayo desde 2007, hace 18 años, coincidiendo con la plena efervescencia bursátil en España, cuyo índice atacaba los 15.000 puntos y celebraba varias salidas a bolsa, como la de Iberdrola Renovables. En el caso del EuroStoxx 50, que acumula un alza cercana al 4%, hay que remontarse 5 años, hasta 2020, para ver un quinto mes tan bueno como este. No obstante, Wall Street se lleva la palma, cuyo rebote de este mes, que supera el 6%, supone la cota más alta de un mes de mayo desde 1997, hace 28 años.

En Generali Investments se muestran optimistas con la renta variable por distintos factores: "un elevado flujo de caja libre, escasas salidas a bolsa, elevado impulso de las recompras, elevada liquidez en el mercado y el apoyo en la política económica alemana y china". "Pensamos que las valoraciones merecen rentabilidades totales decentes en el futuro también gracias al crecimiento positivo de los beneficios", agregan.

"Evidentemente habría sido un acierto invertir hace unas semanas con las caídas de mercado, pero hay que recordar que la renta variable es el activo líquido tradicional más rentable en el largo plazo y que la economía mundial crece en el largo plazo, con incremento de los beneficios, con lo que determinar en qué momento se invierte en bolsa no es tan importante como lo es el seleccionar qué sectores de la economía son lo que tienen mejores perspectivas de crecimiento sostenido a futuro", arguyen desde CBNK Gestión de Activos.

El contexto del año no se puede entender, por tanto, sin las idas y venidas de la guerra comercial iniciada por Trump el pasado 2 de abril, el llamado Día de la Liberación, en el cual el presidente norteamericano anunció la extensión de los impuestos a las importaciones de cada país del mundo. Sin embargo, tras el desplome en los distintos activos que eso provocó, declaró la tregua temporal para iniciar un periodo de negociaciones que todavía está en marcha y que claramente ha calmado a los mercados en las últimas semanas.

El rebote de mayo, para la bolsa española supone firmar también el mejor mes desde febrero, cuando el Ibex repuntó casi un 8%. Para el índice de referencia del Viejo Continente, también es el mejor balance mensual desde enero mientras que en el caso de Wall Street sí apunta a cerrar su mejor mes del año, con el que ha logrado borrar las pérdidas que acumulaba y dejar el contador anual a cero.

No es momento de comprar

Estas últimas subidas en el Ibex, que ya supera el 20% de revalorización desde que comenzó el año, "ha aproximado al índice a una zona de fuerte resistencia como son los 14.500/14.600 puntos, que es el techo del canal que viene acotando la tendencia alcistas desde los mínimos de 2022", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Por tanto, no me sorprende que el Ibex a corto plazo esté encontrando dificultades para sostener los avances ya que este techo es una zona donde la sobrecompra es muy elevada desde el punto de vista técnico", agrega el experto.

Por tanto, Cabrero recomienda no ignorar la ecuación rentabilidad/riesgo actual y "pensar más en mantener que en comprar, e incluso comenzar a cosechar tampoco me parece una mala idea". "Hasta que no se forme una digestión de la última subida no soy partidario de volver a comprar bolsa española y, dependiendo de donde frene el rally, ya les indicaré los niveles óptimos para comprar", concluye.