Benito (CNMV): "El inversor minorista tiene que regresar a las operaciones de salidas a bolsa"

Facilitar el acceso al mercado de capitales es una de las prioridades de los organismos responsables de los estrenos en el parqué de las compañías que buscan fuentes alternativas de financiación. Es una de las prioridades de los agentes partícipes del mercado en el Foro Medcap, que busca también reincorporar al inversor minoritario. Uno de los espacios donde menos está presente este inversor minorista es en las operaciones de salidas a bolsa, según el Director general de la CNMV, Ángel Benito.

"El minorista tiene que regresar a las operaciones de hacerse públicas porque, en cuanto la empresa está cotizando, acuden a comprar estos valores", comenta el responsable de la CNMV. Benito recuerda que no existen limitaciones por parte de las compañías para tener un tramo minorista en las colocaciones, en paralelo al proceso que se abre en busca de inversores institucionales.

Hay otros países europeos que tienen mayor participación minorista tanto en renta variable como en las emisiones de bonos por parte de las empresas. Es el caso de Italia, según el director general del organismo regulador del mercado de valores en España, donde existen incentivos en materia fiscal para que existe un tramo de la oferta enfocado a los inversores más pequeños.

"No hay limitación legal. El ejemplo de que funciona está en casos como el de Aena o, anteriormente, en las privatizaciones. Aunque también haya casos en los que no haya funcionado", comenta Benito.

El director jefe de ECM en Morgan Stanley, Javier Esteve, considera que hay varios aspectos que repercuten en que el tramo minorista no sea la norma en las salidas a bolsa. En primer lugar, Esteve destacó la alta exposición del minorista a las entidades financieras cotizadas, que no han empezado reflejar ganancias sustanciales hasta hace unos años por los tipos al 0%. "Si no ganabas, te quedabas con malas sensaciones y no quieres volver al mercado. Es algo circunstancial", comentó el responsable de Morgan Stanley.

No obstante, en paralelo también explicó en el Foro Medcap que abrir un tramo minorista en una operación de salto al parqué puede hacer perder flexibilidad en el proceso. "Nosotros a veces no recomendamos tramos minoristas a nuestros clientes para evitar trabas en el proceso. Cuando en el sindicato de la colocación se plantea el porcentaje, al final es tan bajo que no merece la pena correr el riesgo", sintetiza Esteve.

Esto es desde el lado de la demanda, pero desde el lado de la oferta también se abordó la necesidad de facilitar el acceso al mercado de capitales. La financiación alternativa por esta vía es algo que escaseó en el mercado europeo (también en el español) en los últimos años. Las causas son ya conocidas: la volatilidad, las condiciones políticas o la inestabilidad geopolítica echan para atrás a muchas empresas que buscan salir a bolsa.

Por ello, desde Morgan Stanley demandan más flexibilidad en la legislación, algo en lo que ya se está trabajando en España pero también desde Europa, como recuerda la Directora general del Tesoro y Política financiera, Carla Díaz. "Es un tema crucial. Llevamos años en Europa ver cómo impulsamos el mercado de capitales y traer al ciudadano europeo a los mercados. El problema es que hay multitud de pequeñas medidas, no hay una única solución mágica y los efectos no son tan inmediatos", explica Díaz.

Para el responsable de la CNMV, Ángel Benito, existe una sobreregulación en el mercado europeo que entorpece las operaciones de salidas a bolsa. "Las salidas a bolsa se complican y hay empresas que desisten por el camino. "El 50% de las empresas que quieren salir a bolsa al final no lo hacen", comenta Benito.

Del mismo modo, los inversores institucionales nacionales no tienen un peso determinante dentro del inversor institucional medio que forma parte del accionariado de una economía española. Es otro de los aspectos que se abordó en este Foro organizado por BME, aunque tampoco existan grandes diferencias en el caso español respecto al de otros países dentro de Europa.

A juicio de los ponentes, el inversor institucional suizo y de países escandinavos acapara la mayor concentración del capital en las salidas a bolsa en Europa. "Es algo más bien cultural y de la forma de sacar rentabilidad al ahorro", considera el responsable de Morgan Stanley.