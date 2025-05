El CEO de Novo Nordisk dimite tras el descalabro de la firma danesa por la feroz competencia en los fármacos contra la obesidad

Ser el pionero en algo puede suponer un gran éxito, pero este éxito no tiene por qué ser eterno. El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, la cotizada europea 'de moda' en los últimos años, ha informado este viernes de la salida del cargo de su consejero delegado (CEO), Lars Fruergaard Jorgensen, en un momento en que la firma se enfrenta a la creciente competencia por su tratamiento contra la obesidad Wegovy, que está lastrando la cotización de sus acciones.

La empresa ha comunicado que Jorgensen deja el cargo de mutuo acuerdo con el consejo de administración, aunque continuará como jefe "durante un periodo para apoyar una transición suave hacia un nuevo liderazgo". Ya se ha iniciado la búsqueda de un nuevo líder, según ha concretado la empresa en un comunicado este viernes. Jorgensen lleva en Novo desde 1991 y fue nombrado consejero delegado en enero de 2017. La capitalización bursátil de la empresa se ha más que triplicado durante su mandato. Desde su nombramiento, el valor de las acciones del laboratorio danés se ha revalorizado alrededor del 240%.

La decisión se produce tras una caída del 53% en el precio de las acciones de la empresa en los últimos 12 meses, ya que se ha enfrentado a contratiempos en los ensayos de nuevos medicamentos para perder peso y a la creciente competencia de la estadounidense Eli Lilly. Esta corrección ha reducido su valor de mercado en más de 300.000 millones de dólares. Los títulos han llegado a bajar más de un 4% en la bolsa danesa tras conocerse la noticia, moderándose después la caída.

"Teniendo en cuenta los recientes desafíos del mercado, la caída del precio de las acciones y el deseo de la Fundación Novo Nordisk, el Consejo de Novo Nordisk y Lars Fruergaard Jorgensen han concluido conjuntamente que iniciar una sucesión del CEO es lo mejor para la compañía y sus accionistas", ha dicho la compañía.

Pese al impacto que siempre produce la marcha repentina de un CEO, el presidente, Helge Lund, ha afirmado que el enfoque de la empresa farmacéutica permanece inalterado. "La estrategia de Novo Nordisk permanece sin cambios y el Consejo de Administración confía en los planes de negocios actuales de la compañía y en su capacidad para ejecutarlos", afirmado Lund en el comunicado de Novo Nordisk.

Novo fue la primera en comercializar Wegovy y su medicamento hermano Ozempic para la diabetes, pero la empresa danesa ha cedido cuota de mercado a Eli Lilly. Según BMO Capital Markets, su rival Zepbound lidera ahora las recetas contra la obesidad, y la versión de Ely Lilly para la diabetes, Mounjaro, va camino de alcanzar también a Ozempic el próximo mes de agosto.

La alargada sombra del Zepbound

A comienzos de semana trascendía que el Zepbound ayudó a los pacientes a perder unos cinco centímetros más de cintura que el Wegovy en el primer estudio comparativo de ambos medicamentos. El Zepbound se impuso en todas las medidas de eficacia en un ensayo presentado el lunes en un congreso sobre obesidad, con una pérdida media de peso un 47% superior en 72 semanas. El impacto en la cintura es crucial, ya que es un indicador indirecto de la peligrosa grasa que se acumula alrededor de los órganos del abdomen, señalaba la información recaba por la agencia de noticias financieras Bloomberg.

Esa misma jornada, las acciones de Novo caían hasta un 8,6% en las operaciones de Copenhague, más que otros fabricantes de medicamentos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que planea ordenar un recorte en los costes de los medicamentos recetados en EEUU.

Tan solo unos días antes de este nuevo 'jarro de agua fría', en su presentación de resultados, pese a reducir su previsión de beneficios, los ejecutivos de Novo Nordisk mostraban cierta esperanza en que disminuya la competencia para su superventas Wegovy, lo que allanaría el camino para un repunte de las ventas a finales de año. Karsten Munk Knudsen, director financiero de la empresa, dijo que esperaban un aumento en el segundo semestre a medida que disminuya la competencia de los imitadores estadounidenses.

En EEUU se permite a farmacias y hospitales copiar medicamentos aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) cuando escasean o los pacientes necesitan ajustes por alergias u otras limitaciones (medicamentos compuestos). Pero cuando en febrero los reguladores dijeron que el Wegovy y su medicamento hermano Ozempic ya no escaseaban, eso significó el fin de la copia. Es probable que Novo empiece a beneficiarse a partir del segundo trimestre, ya que la FDA concedió a los grandes fabricantes de compuestos una prórroga que expira el 22 de mayo.

La competencia afecta a Novo "significativamente más" porque el Zepbound no fue el primero en salir al mercado y fue retirado de la lista de escasez de la FDA meses antes que Wegovy, dijo Knudsen en una entrevista con Bloomberg TV. La potencial incorporación de los beneficios del tratamiento de la enfermedad del hígado graso a la etiqueta de Wegovy en el tercer trimestre podría llevar a un mayor uso del medicamento, mientras que un nuevo contrato con CVS Health Corp. impulsará el volumen a partir del 1 de julio, según el director financiero de Novo.

Frente a la tesis aducidas desde la multinacional, no todo el mundo apoya que estos últimos condicionantes sean las culpables de la caída de ingresos de Wegovy. Evan Seigerman, analista de BMO Capital Markets, afirma: "Mantenemos que esta tendencia se debe a errores comerciales más amplios, y sólo en parte a los productos compuestos".

Muchos analistas creen que las perspectivas a largo plazo de Novo dependen de su capacidad para competir con la nueva generación de medicamentos contra la obesidad de Eli Lilly, que por ejemplo incluye una píldora llamada orforglipron, cuyos resultados fueron prometedores el mes pasado.

Novo ha solicitado la aprobación de la FDA para su propia píldora adelgazante, una versión oral de Wegovy. A diferencia del aspirante de Lilly, deberá tomarse media hora antes del café o el desayuno, una limitación que el propio Jorgensen, ahora dimitido, minimizó. En una entrevista, lo comparó con tomar una pastilla para la alergia. "Cumple todos los requisitos que interesan a EEUU", afirmó el todavía CEO, señalando que la cadena de suministro de la píldora Wegovy se desarrollará íntegramente en este país.

Lars Hytting, responsable de negociación de Artha Kapitalforvaltning, ha calificado el anuncio de la salida de Jorgensen como una "bomba". Artha está invertida en Novo y Hytting asegura que no tiene previsto comprar ni vender basándose en la destitución. "Estoy muy sorprendido. No cabe duda de que Novo se encuentra en una situación diferente a la de hace un año. Pero no esperaba en absoluto que Fruergaard (Jorgensen) fuera el que se marchara. Acaban de tener el mejor trimestre de su historia".