Con la inflación cerca del 2,4% en España, las Letras del Tesoro ya no son una alternativa. La deuda soberana española a 12 meses ofrece a día de hoy un 1,99% en el mercado secundario, y la última subasta, celebrada el 6 de mayo, se cerró por debajo del 2% (no se perdía ese nivel desde octubre de 2022). Para aquellos inversores que tienen un perfil rentista, y que en el pasado se acostumbraron a alimentar sus carteras con Letras al 3,5% o más sin asumir riesgo, es hora de dar un paso adelante. Conseguir rentas del 3,5% es mucho más complicado ahora, y exige adentrarse en el mundo de la renta fija.

Con esta premisa, elEconomista.es ha preguntado a distintas gestoras cómo sería una cartera ideal de cuatro o cinco bonos que asegure ese 3,5% en un plazo de aproximadamente 10 años. Son carteras pensadas para sentarse en el bono y permanecer en él a vencimiento, manteniéndose, por tanto, ajeno a la fluctuación de los precios y al ruido sobre la política monetaria.

No puede olvidarse que la renta fija es el activo preferido por los inversores españoles. Según los últimos datos de Inverco (la patronal de las gestoras), los fondos de deuda están siendo, en 2025, de nuevo los que más dinero captan: hasta abril, han recibido suscripciones netas por unos 13.000 millones de euros. Sin embargo, el ejercicio que hemos planteado desde elEconomista.es consiste en elegir directamente bonos de determinados países o empresas, en lugar de entrar en este activo a través de fondos de inversión.

En el caso de atl Capital, la cartera propuesta está "bastante diversificada sectorialmente, con seis nombres, una yield de aproximadamente el 3,67%, buen rating y emisiones más o menos líquidas", señala Félix López, socio director de esta firma de gestión de patrimonios. Dentro de ella encontramos bonos de Eni (con el ISIN XS2065946837), BMW (XS2625968776), la empresa pública Adif (ES0200002147), General Electric (XS0229567440), BP (XS2620585906) y un soberano: un bono de Italia con vencimiento en 2035, con una TIR del 3,63%. De media, la calificación crediticia es de las más elevadas entre las carteras recibidas; ninguno de estos emisores está cerca de perder el grado de inversión (la calificación más baja en este grupo de emisores es el BBB de la República de Italia, pero el grado de inversión llega todavía un escalón más abajo, hasta BBB-). Un bono con grado de inversión tiene un reducido riesgo de impago, mientras que por debajo de ese nivel la posibilidad de default se eleva.

Igual que atl Capital, Renta 4 Banco equipondera los bonos seleccionados, y logra superar una rentabilidad del 4% con emisores que, pese a bajar un poco la calificación, se mantienen dentro del paraguas del grado de inversión. Destaca, por su rentabilidad, el bono de Stellantis al 4,49%, con vencimiento en 2034 (XS2937308067); y el de Ford al 4,28%, con vencimiento en 2030, que, eso sí, tiene un rating de BBB-, lo que lo coloca al filo de perder el grado de inversión. Según explica Candela Casanueva, gestora de carteras de Renta 4 Banco, "no merece la pena invertir en bonos de baja calidad crediticia, pues el mayor riesgo asumido no está compensado con rentabilidad". Casanueva advierte que "algunos de estos bonos son complejos y no puede contratarlos un inversor minorista sin ser asesorado o gestionado por profesionales".

Tressis incluye en su selección, también con idénticos pesos, bonos de Santander, BNP Paribas, la República de Austria, General Motors y General Electric. El de mayor rentabilidad, y peor rating, es el de General Motors, un triple B al 3,86% que vence en julio de 2031 (su ISIN es XS2975301438). También incorporan un bono de Santander, con una calificación de A-, al 3,55%, a seis años (XS2705604234). "La selección de los títulos se ha basado en tres criterios fundamentales: la solidez financiera de los emisores, el tamaño de las emisiones -con el fin de asegurar liquidez en el mercado secundario- y una calificación crediticia elevada, centrada exclusivamente en deuda con categoría investment grade", señalan Urko Rosel de la Rocha y Pablo Rufo Mingot, analistas de renta fija.

La cartera que propone Finaccess Value consta de 8 bonos. Según explica David Ardura, director de Inversiones, "hemos asumido que queremos una cartera investment grade y, en base a eso, hemos seleccionado bonos que sean una representación de lo que debería ser una cartera más amplia. Para ello, hemos incluido bonos corporativos, financieros y gobiernos. En los corporativos, hemos optado por empresas que se mueven en niveles BBB+/A-, como son Engie, AT&T y General Electric, bonos líquidos de empresas grandes, donde la relación rentabilidad sobre riesgo asumido nos parece muy adecuada. En el caso de los financieros, hemos optado por dos subordinados (ING y HSBC) y por un senior unsecured (Morgan Stanley)".

En Andbank WM han estructurado la cartera en cuatro bloques: soberanos, financieros, energéticos y comunicaciones. Entre los bonos propuestos por la entidad para cada bloque están un soberano de Italia a 10 años al 3,68% (IT0005631590), y uno de la eléctrica Enel al 3,85% (XS2751666699). Según explica Alicia Arriero, directora de Andbank Wealth Management, "teniendo en cuenta las restricciones planteadas, hemos añadido que sean emisiones de gran tamaño, por encima de 800 millones de euros". A la hora de construir una cartera de 5 bonos, Andbank daría un 40% de peso al sector financiero, incluyendo dos bonos como los de HSBC (XS3069291782) y de CaixaBank (XS2988651498) al 3,90%.

La propuesta de Buy & Hold consta de cuatro emisiones, incluidas dos españolas, de Cepsa (XS2800064912) y de Acciona (XS1684805556) al 4% y al 4,5%, respectivamente. "Se trata de bonos con buena calidad crediticia y de emisores con negocios sólidos, lo que hace que sean más aptos para perfiles más conservadores. No obstante, los bonos escogidos por nuestra parte tienen vencimientos más cortos que la marca de una década, pues a día de hoy no vemos suficientemente recompensado el riesgo de duración por las incertidumbres que siguen existiendo en torno al rumbo de los tipos de interés", explica Antonio Aspas, socio cofundador y consejero de Buy & Hold.

Por su parte, Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de Singular Bank, explica que dentro de las carteras de renta fija de los expertos de la entidad, la cartera moderada incluye títulos de Deutsche Pfandbriefbank, el fabricante de aluminio Novelis (un bono BB con una TIR del 4,75%) o Air France KLM. Torre también señala algunos inconvenientes que implica la inversión directa en bonos frente a la inversión en renta fija vía fondos, "como el elevado importe que se exige para la adquisición de un título y la menor diversificación que conseguimos por esta vía".

