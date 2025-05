Amiral Gestión: "Elegimos Europa por calidad, pero preferimos EEUU por valoración"

Cambios constantes en los mercados globales en los que la rentabilidad se busca, aunque no a cualquier precio. La hoja de ruta, para algunos, está clara: seleccionar activos con convicción, apostar por la calidad sin renunciar a las valoraciones atractivas, y construir carteras baratas como única vía real de generar alfa sostenido. Así entienden la inversión Pablo Martínez Bernal, head of sales para Iberia y Borja Aguiar, sales director Iberia de Amiral Gestión.

¿Con qué estrategia se acercan en estos momentos al mercado?

Borja Aguiar (B.A.): En muchos mercados todavía tiene sentido indexarse, aunque nosotros defendemos que, a largo plazo, las pocas estrategias que te permitirán batir al comportamiento de los índices serán las de gestión activa. Si miras los números, por lo general, el mercado americano es el más difícil de batir, entonces, en términos generales, es más recomendable en un mercado como el americano indexarte porque es difícil batir al índice.

El europeo, por ejemplo, es un mercado mucho más fácil de batir porque es menos eficiente. En Asia es todavía más ineficiente indexarse.

Pablo Martínez (P.M.): Japón es el país que ha tenido más gestión pasiva de la historia. Casi un 64%. Entonces, eso digamos que es un poco contraintuitivo y yo creo que es un error, porque precisamente Japón es de los mercados en donde más ineficiencias hay. Si tú simplemente aplicas filtros de precio sobre valor contable, múltiplos de PER (veces que se recoge el beneficio en el precio de la acción), es uno de los mercados donde hay más gangas. Es un poco contraintuitivo que haya sido el mercado donde más se ha tirado la toalla.

De todas formas, es muy difícil saber cuál es el equilibrio aunque nosotros creemos que hay muchas ineficiencias y de hecho estamos demostrando que en renta global se puede aportar alfa entre grandes capitalizaciones y demás, es lo que hacemos, de hecho, con el fondo Sextant Quality Focus.

¿Cuál es la diversificación geográfica del producto?

P.M.: Somos muy flexibles. Tenemos nuestro universo de inversión de, aproximadamente, 200 compañías y de ahí reducimos el universo de inversión aplicando una serie de filtros. La exposición al mercado la determina el qué está más barato. En 2024 terminamos el año con un 40% de exposición a Estados Unidos y a mediados de febrero tocamos mínimos de exposición a la región con menos de un 35% de las posiciones del fondo en la zona.

¿De qué dependen las horquillas?

P.M.: De las oportunidades. Nuestra filosofía trata de construir una cartera barata y defendemos que la única manera de generar alfa a largo plazo y de forma consistente es alejándote de los índices.

Este año, justo a finales de febrero, rozamos un 15% de exposición a tecnología. Entonces, claro, me atrevo a afirmar que no hay ningún fondo con una horquilla de exposición a un sector determinado como el nuestro. Para tener tanta holgura y flexibilidad en la inversión, lo que necesitas es convicción porque estas tomando posiciones muy, muy fuertes.

La filosofía de inversión, entonces, tiene más que ver con una buena identificación que con cualquier otro sesgo

B.A.: Nosotros identificamos un universo potencial de inversión de 80 ideas de máxima calidad, en las cuales podemos estar invertidos en cualquiera de esas ideas, porque consideramos que tienen la calidad suficiente para estar en nuestra cartera. Y el segundo paso que hacemos es, en base a las valoraciones que presentan esas compañías en cada momento y en términos relativos con respecto a nuestro universo de 80 ideas, podemos invertir en unas u otras. Al final tenemos una cartera de 30 a 35 valores y es lo que rota tanto en base a la valoración.

¿Qué ocurre? Que yo puedo estar invertido hoy en Meta con un horizonte temporal de 10 años, porque creo que la compañía me va a pagar a lo largo de la década y tengo esa visión de largo plazo, pero si por lo que sea en el corto plazo aparece una oportunidad como Nestlé, que ha sido este año el caso, podemos o vender completamente Meta o vender una parte de Meta para entrar en Nestlé.

Muchas veces esos movimientos no se replican de forma idéntica sobre una y otra empresa. A lo mejor vendo un 2% y compro Nestlé o a lo mejor si vendo un 5% de Meta es porque ya no le veía potencial a la compañía y ya ha llegado su punto de venta. Eso es lo que hace que el fondo sea tan flexible y que, entre comillas, ese enamoramiento que tenemos por las compañías no afecte la gestión diaria del fondo.

En cuanto a liquidez. ¿Qué posición adoptan?

B.A.: El objetivo del fondo es estar invertido en un 95% y el resto en liquidez. Lo único es que tratamos es de aportar valor en la gestión del corto y medio plazo porque también es necesario tratar de ser eficientes en el corto plazo para que los clientes no se vayan. En los clientes como los actuales creo que una de las características que tienen es la falta de paciencia en la sociedad actual.

Hay que evitar sobrepagar por las compañías en un momento de exceso de positivismo sobre una compañía determinada y evitando estar en estas compañías. Y el fondo, en este contexto, ha conseguido ser un fondo de alfa o de beta.

En un año como el actual en el que hemos estado defensivos, el haber tenido menos tecnología en cartera, menos Estados Unidos, más valores defensivos y cíclicos, nos ha beneficiado. Y de hecho, uno de las ventajas es que hemos caído menos y posiblemente en la recuperación vayamos otra vez más en línea con el con el índice porque hemos aprovechado para reforzar tecnología a Estados Unidos.

¿Ha vuelto la calidad a EEUU?

B.A.: No es que haya vuelto, sino que nunca se ha ido. Lo que se había ido de EEUU era la valoración. La calidad sigue estando en Europa, pero las valoración en términos relativos son mejores ahora en EEUU, sobre todo, en las tecnológicas. En el corto plazo, los cambios de cartera, diría que se debe más a un tema de valoraciones que a un tema de calidad.

¿Dónde está la calidad de la que hablan en Europa?

P.M.: Estamos bastante sobreponderados en Reino Unido con respecto a los índices. Una de las primeras posiciones que tenemos en el fondo es Admiral Group, la compañía de seguros que es líder nacional en la prestación de seguro de automóvil. Pero luego tenemos otra compañías como Games Workshop.

B.A.: Novo Nordisk es otra posición que hemos empezado a construir razonablemente hace poco aprovechando la fuerte corrección. Creemos que tiene potencial. En cualquier caso, en estos momentos, las principales posiciones de nuestro fondo son Admiral Group, Amadeus y Games Workshops. Tenemos un tercio del capital invertido en las small caps, otro tercio en empresas de mediana capitalización y el restante en el big caps.