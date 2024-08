El petróleo esconde una caída mayor de lo que parece para los europeos: no todo es oferta y demanda

Aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado este verano una prolongación los recortes de producción de crudo y amenazó con no devolver al mercado parte de los recortes comprometidos, los futuros de petróleo han caído alrededor de un 12% desde lo máximos de principios de julio (la OPEP ya no domina el mercado como en el pasado). Además, esta caída del crudo del 12% oculta un descenso aún mayor para los europeos. No todo es demanda y oferta: el tipo de cambio también influye en el precio del crudo. El buen comportamiento del euro (frente al dólar) desde julio a esta parte ha llevado a que la caída real del crudo para los países que usan la moneda única sea de más del 15%, tres puntos superior a la de EEUU. Un euro más fuerte ha 'abaratado' aún más el petróleo, cuyo precio se denomina en dólares. De hecho, el precio del crudo en euros está en mínimos desde principios de diciembre de 2023, mientras que en dólares aún no ha tocado mínimos de este año.

El euro se ha apreciado alrededor de un 3% frente al dólar desde la reunión de la OPEP (el domingo 2 de junio), lo que ha permitido que el precio que pagan los europeos (los que forman parte del euro) por el crudo haya caído a mínimos no vistos desde 2023. Desde entonces, el precio de la gasolina 95 ha caído en España un 3,5%, por ejemplo.

Esta caída del precio del crudo y de los combustibles está facilitando la tarea al Banco Central Europeo (BCE) que tiene planeado seguir bajando los tipos de interés. La moderación de los combustibles está ayudando a llevar al IPC al objetivo del 2%. También la reciente moderación de los salarios en la zona euro se ha presentado como un argumento más a favor del BCE para seguir recortando los tipos de interés. La caída del crudo en euros, la moderación de los salarios y la debilidad de la economía pueden ser suficiente para que el banco central realice varios recortes de tipos en lo que queda de 2024. Volviendo al crudo, también merece la pena explicar los otros factores (los más importantes) que están moviendo el precio de la cotización.

¿Qué está pasando con el precio del crudo? Si la OPEP mantiene los recortes, ¿por qué cae el precio del crudo? Pero como siempre, hay otra parte (la más importante) que depende de la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, los recortes de la OPEP y sus aliados (Rusia, sobre todo) son muy duros sobre el papel, pero no tanto en la realidad. Países como Irak o Rusia (miembro de la OPEP+) están bombeando crudo por encima de lo acordado. Además, los países que no se encuentran adheridos al acuerdo de los recortes están aprovechando para producir grandes cantidades de petróleo, como es el caso de Irán, que está produciendo casi 3,5 millones de barriles por día, niveles no vistos desde 2018.

El petróleo de América

También por el lado de la oferta, cabe destacar que EEUU, Guyana, Canadá o Brasil están produciendo petróleo a niveles récord, compensando, en parte, los recortes de la OPEP. EEUU está bombeando más de 13 millones de barriles por día, Canadá alrededor de cuatro millones, Brasil más de 3 millones y Guyana unos 640.000 barriles. Todos estos países producían la mitad de crudo o menos hace 10 años, mientras que Guyana no producía ni un barril. Estos nuevos jugadores están cambiando el tablero mundial del crudo, diversificando la producción y generando cierta competencia que impide a la OPEP imponer sus 'reglas' por completo.

Para colmo, a esta mayor diversificación en la oferta, la demanda está siendo mucho más débil de lo esperado, sobre todo en China, el mayor importador de crudo. "Cuando la economía tiene problemas, la demanda de petróleo sufre. China es responsable 'solo' del 31% del crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024. Está muy por debajo del 50% observado antes de que estallara la crisis del covid. Además, las importaciones de petróleo crudo cayeron un 11% interanual en junio y bajaron un 2,9% en el primer semestre de 2024", explica Tamas Varga, analista de PVM Oil en una nota para clientes publicada este jueves.

"Las refinerías estatales chinas funcionan al 78,7% de su capacidad desde hace dos meses, el nivel más bajo en 22 meses, y las exportaciones netas de productos refinados aumentaron hasta los 2,4 millones de barriles diarios, según estimaciones de S&P Global, lo que insinúa un sombrío consumo interno. En julio, Sinochem cerró dos refinerías "indefinidamente" debido a los bajos márgenes", comenta el experto de PVM Oil.

El impacto del petróleo en la economía

Svetlana Tretyakova, analista sénior de Rystad Energy, coincide y explica que "el mercado petrolero continúa dando malas señales esta semana, ya que es cada vez más probable un alto el fuego en Gaza y la debilidad de la demanda de China muestra pocas señales de recuperación. A pesar de las negociaciones en curso sobre el alto el fuego, los enfrentamientos entre Israel y Hamás continúan y los mercados seguirán siendo muy sensibles a cualquier evolución en la región. Si los fundamentales del mercado no logran rompen pronto esta tendencia bajista, la OPEP+ puede dudar en deshacer sus recortes voluntarios en el corto plazo", aseguraba.

Con todo, el petróleo de tipo Brent cotiza en la zona de los 76-77 dólares este viernes frente a los 87 dólares por barril que llegó a alcanzar a principios de julio. El crudo Brent, de referencia en Europa, es hoy casi 10 dólares más barato que hace algo más de un mes, pese a que por el camino la OPEP ha lanzado nuevas amenazas de recortes. Con el crudo West Texas, de referencia en EEUU, pasa algo similar. Su cotización ha caído desde los 83 hasta los 73 dólares. Esto supone un alivio para Europa, una región que es importadora neta de petróleo. Los economistas coinciden en que una caída del precio del petróleo puede tener para los europeos un impacto similar al de una bajada de impuestos. Esta debilidad del crudo puede ayudar a Europa a estimular la economía al mismo tiempo que el BCE baja los tipos de interés.