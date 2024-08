Sólo un depósito baja la remuneración en mitad de la presión a los bancos centrales entre los más rentables a 12 meses

Hace no tanto tiempo que resucitaban las rentabilidades de los depósitos bancarios después de casi una década de tipos cero, donde la oferta de vehículos con rentabilidad era casi inexistente. Este escenario cambiaba de forma rápida cuando los bancos centrales comenzaron a elevar las tasas a través de consecutivos movimientos que las dejaron en niveles no vistos en 20 años. Ahora, esta tendencia vuelve a revertirse, o así lo espera el mercado, y las políticas monetarias vuelven a la senda de la flexibilización, con una bajada de 25 puntos básicos en Europa y a la espera de otras tres en lo que queda de año. Sin embargo, este nuevo contexto no ha calado aún en estos productos y sólo un depósito, entre los más rentables a 12 meses, reduce el rendimiento ofrecido en mitad de la tensión que enfrentan los bancos centrales.

Deutsche Bank es la entidad que rebaja la rentabilidad ofrecida por el depósito a 12 meses, del 2,90% anterior al 2,55% actual. Una cifra que se quedaría por debajo de la rentabilidad de las Letras del Tesoro a doce meses, que alcanza ahora el 2,95%, un rendimiento que está por debajo de la gran parte de los depósitos más rentables a 12 meses (ver gráfico). El producto de Deutsche Bank está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español, que garantiza los primeros 100.000 euros por depositante en caso de quiebra de la entidad.

Respecto al resto de productos de la entidad con sede en Alemania, su depósito a más corto plazo, el de tres meses, sí que batiría la rentabilidad de la deuda, con un rendimiento del 3,03%, que es el más elevado entre sus vehículos.

Aunque los rendimientos de los depósitos se mantienen estables en líneas generales, la caída de la rentabilidad de las Letras engorda el atractivo de los primeros. De hecho, si hace tan solo una semana solo dos depósitos superaban la rentabilidad de la deuda a doce meses (entonces las Letras estaban en el 3,18%, que ya eran mínimos del año), ahora hasta ocho vehículos a doce meses baten este rendimiento.

La idea de que los organismos que controlan la política monetaria empezarán a recortar tasas pronto es cada vez más fuerte, especialmente tras el mal dato de empleo de EEUU que activó una sangría bursátil por el miedo a una recesión en el país norteamericano e, incluso, se despertaron rumores de la celebración de una reunión de emergencia por parte de la Reserva Federal (Fed). Un contexto que baja el interés de la deuda considerablemente pero que, de momento, mantiene el de los depósitos.

Así, entre los productos más rentables a doce meses destaca el de Banco Finantia, que mantiene una remuneración a doce meses del 3,25% para importes a partir de los 50.000 euros, y el de Cetelem, la financiera del banco francés BNP Paribas, La compañía ofrece un 3,2% a doce meses sin que exista una cantidad mínima de contratación. Cetelem se encuentra también entre las entidades que disponen de rentabilidades más elevadas en sus diferentes productos, y supera en todos los casos la rentabilidad de la deuda a un año. De hecho, la compañía estaba entre las pocas que ofrecían un 4% por su depósito a corto plazo, que expiraba el pasado 30 de junio y vuelve a renovar las condiciones con un rendimiento algo inferior, pero que sigue batiendo la rentabilidad de la deuda del país a doce meses: 3,96%.