Una incidencia en el Market Data de la Bolsa de Madrid congela las cotizaciones de varios valores

La Bolsa de Madrid ha registrado "alguna incidencia" en la difusión de su Market Data, tras permanecer sin cambios las cotizaciones de los valores del mercado español desde, aproximadamente, las 9.30 horas de este miércoles. Con todo, este error no evita que el mercado funcione con normalidad.

Fuentes de BME han indicado a Europa Press que están analizando la situación para que la negociación vuelva a la normalidad.

El Ibex 35 arrancó la sesión de este miércoles, la última del mes de julio, con una subida del 0,26%, lo que le ha llevado a situarse en los 11.232 puntos a las 9.00 horas, en una jornada marcada por la reunión de Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), cuyo desenlace se conocerá esta tarde.

Asimismo, la semana sigue condicionada por la publicación de resultados semestrales en España, con el turno hoy de CaixaBank, BBVA, Amadeus, Aena o Rovi, entre otras compañías.

En los primeros compases de esta sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Fluidra (+4,94%), Colonial (+3,04%) y Amadeus (+2,45%), mientras que en el lado contrario los 'farolillos rojos' más destacados eran Aena (-4,61%), Ferrovial (-2,79%) y BBVA (-1,72%).

La misma empresa 'cierra' la bolsa suiza

Al margen de la bolsa de Madrid también ha habido problemas en la bolsa de Suiza. La cual ha tenido que detenerse por completo debido a incidentes técnicos. Los mercados de valores en suiza, operados por Six, llevan suspendidos desde las 10:00 AM. En cualquier caso, aunque la suspensión se ha oficializado a esa hora, la realidad es que se dejaron de difundir datos e índices aproximadamente desde las 9:10 AM. El operador ha asegurado que está investigando el motivo detrás del incidente, que ocurre una semana después de que el fallo informático desatado por Crowdstrike provocase una situación similares en la bolsa de Londres.

Six es uno de los mayores operadores del viejo continente, no solo a cargo de la bolsa de Suiza. La empresa también opera la bolsa española, que, en el caso de la bolsa a Madrid, también ha sufrido incidencias que han congelado la cotización de varios valores. La firma helvética completó en junio de 2020 la compra del operador español BME, lo que la convirtió en el tercer actor de infraestructura bursátil más grande de Europa.