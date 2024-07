Los analistas mejoran un 6% la valoración de Sabadell, hasta 2,23 euros, tras los resultados

Sabadell sacaba la artillería pesada en la última presentación de resultados y los analistas han respondido acorde a estas buenas cifras. La entidad superaba las expectativas de ganancias del consenso, con un beneficio neto récord de 791 millones de euros entre enero y junio, cifra que supera en un 40,3% el obtenido en igual periodo del pasado año, y desde entonces, las firmas que revisan su precio objetivo en bolsa ejecutan un incremento medio del 6% con respecto al otorgado antes de rendir cuentas ante el mercado, que lo sitúa en los 2,23 euros por acción frente a los 2,10 euros previos al 23 de julio.

Esta valoración media tras las últimas revisiones (2,23 euros) se queda por encima de la prima actual ofrecida por BBVA en su oferta para hacerse con Sabadell, que a precios actuales se ubicaría en los 2,11 euros por acción. Una prima que no solo se supera a través de la valoración de las revisiones ejecutadas tras los resultados de la entidad del primer semestre, sino también si se tiene en cuenta el precio objetivo medio del consenso que recoge Bloomberg para Sabadell, que es de 2,21 euros por acción, que es la valoración más elevada desde el año 2015.

La oferta lanzada por el banco presidido por Carlos Torres consiste en un canje de acciones de 1 por 4,83 del banco catalán. No obstante, a precios actuales, supondría una prima de 4,6%, que equivale a valorar las acciones de Sabadell en los 2,11 euros anteriormente mencionados, un 6% por debajo del precio objetivo medio tras los resultados.

Como ocurre comúnmente en las situaciones en las que existe un comprador y un vendedor, el contexto no favorece a ambas en sintonía. La prima de algo más del 4% que ofrecería la operación a precios actuales se quedaría muy lejos del precio que tendría que pagar BBVA para acercarse a los ratios medios del sector en Europa. La media del precio/valor en libros en el Viejo Continente se sitúa en las 0,87 veces. Por lo tanto, si igualarse al resto fuera el argumento de la mayoría del accionariado de Sabadell para ir a la opa, deberían exigir que la prima pagada por BBVA, aunque sea solo a través del canje de acciones y no de dinero en metálico, fuera del 25% y no del 4,6% en el que se sitúa ahora por los niveles de cotización de una y otra entidad.

El incremento en la valoración de Banco Sabadell que llega después de conocerse las cuentas de la primera mitad del año se efectúa también para los próximos años, con un 11% más para 2025, entre las firmas que revisan su precio justo en este intervalo (se quedaría en los 1,55 euros), y del 9% para 2026, en 1,45 euros por acción.

Y es que, al igual que el precio de las acciones, la valoración de Sabadell ha ido creciendo con fuerza a medida que avanza el ejercicio, con una valoración actual un 37% superior al precio objetivo que le otorgaba el consenso de expertos a primeros de enero. Sus títulos se revalorizan un 80% en 2024, y es la firma más alcista del conjunto del Ibex 35, frente a la subida del 23% de BBVA en el mismo periodo. La recomendación de Sabadell también está viendo el viento a favor en las últimas semanas, y ostenta el mejor consejo desde que se inició la opa, el pasado mes de mayo, y levanta un cartel de comprar. De hecho, actualmente, ninguna firma de análisis que vigila su comportamiento en bolsa recomienda vender los títulos de Sabadell.

Para Barclays, la mejora de perspectivas que disfruta el banco tras la presentación de resultados respaldan su opinión positiva sobre el valor, al tiempo que ejercen presión sobre la opa de BBVA. "El fuerte aumento del beneficio neto lleva a mejorar las previsiones para 2024-25. El beneficio neto superó el consenso en un 15%, debido a la fuerte tendencia operativa, con un NII [margen de interés] significativamente mejor de lo esperado, apoyado también por las bajas provisiones. Esto ha llevado a importantes mejoras de las previsiones (NII, comisiones, CoR y, obviamente, RoTE, que ahora se espera que supere el 13% en 2024 y se sitúe por encima del 13% en 2025)", indican desde la firma.

El incremento del dividendo fue otra de las noticias que alegraban a los inversores tras conocerse los resultados de Sabadell, ya que la entidad anunciaba un dividendo de 8 céntimos, que supone un payout del 60%, en la parte alta del rango de 40%-60%.