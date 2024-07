La bolsa china borra la subida del año y cotiza con un descuento del 45% frente a Wall Street

El mercado chino se ha convertido para muchos prescriptores de fondos de inversión en un producto no invertible por las dudas que genera el crecimiento de su consumo interno y la posibilidad de que la llegada de Trump a la Casa Blanca reabra una guerra comercial más intensa que la que ya vimos en el pasado. Pero la realidad es que la bolsa china es de las pocas que se compra barata. De hecho, en la actualidad, el CSI 300 es el índice por el que se pagan menores múltiplos entre los grandes parqués mundiales.

Los bancos de inversión estiman que cotiza a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 12,02 veces en 2024. Esta ratio disminuye hasta las 10,6 veces con los beneficios previstos para 2025, y supone cifras inferiores a las que se pagaban hace unos años. En 2014, por ejemplo, el PER era de 15 veces y hace dos décadas cotizaba con un multiplicador de beneficios de 17,95 veces.

En los niveles actuales, los inversores están pagando un 46% menos por comprar bolsa china frente a la estadounidense. El S&P 500 está cotizando con un PER de 22,3 veces este año y el de 2025 se sitúa en 19,6 veces. En Europa, el Stoxx 600 se mueve a unos múltiplos de 14,2 veces este año, y de 13,1 con los beneficios previstos para el próximo.

"La falta de visibilidad disuade a los inversores de exponerse al mercado chino, y muchos lo infraponderan actualmente. Sin embargo, el mercado chino sigue siendo atractivo debido a las atractivas valoraciones, las posibles medidas gubernamentales que favorezcan el consumo, los planes de apoyo al mercado bursátil (recompra de acciones, pago de dividendos) y las oportunidades con empresas de alta calidad, ya sean líderes nacionales o en expansión internacional", defiende Leslie Griffe de Malval, gestora de fondos de renta variable mundial de Crédit Mutuel Asset Management.

El CSI 300 es uno de los índices que también ha sufrido en las últimas jornadas, lo que ha provocado que borre la subida anual y vuelva a tener un saldo negativo en el año en bolsa; hace unos días subía un 3%. Cede ligeramente, en torno a un 0,6%, frente otras referencias como el S&P 500, que aún suman un 13%, o el Stoxx 600, con casi un 7% de ganancias tras las últimas correcciones. Por su parte, el índice más utilizado que reúne a los mercados emergentes, el MSCI Emerging Markets, suma un 5%, aunque este ascenso era el doble en los primeros días de julio.

Crecimiento esperado

Las expectativas de los analistas respecto a los beneficios de las grandes compañías chinas son positivas. Tomando como referencia las 50 empresas con más capitalización del CSI 300, los bancos de inversión esperan un crecimiento conjunto del 6% en 2025 y un 13% entre 2024 y 2026. La media es más elevada, del 13% en el primer caso y del 23% en el segundo, ya que hay empresas más medianas que distorsionan los datos.

La lista de las empresas con las mejoras de crecimiento más importantes son las más pequeñas dentro de ese grupo de gigantes chinos. Semiconductor Manufacturing International (SMIC), la mayor fabricante de chips en China con una capitalización de 24.900 millones de euros, liderara el crecimiento en los dos próximos años. La firma elevará sus beneficios un 75% el próximo año, según las estimaciones, y el aumento entre 2024 y 2026 alcanzará el 136%. Esto permite que su PER se reduzca considerablemente, y que se pague una ratio de 75 veces por las ganancias del próximo ejercicio. A finales de mayo, la empresa se convirtió en la tercera mayor compañía del sector con una cuota de mercado del 6% a nivel mundial, tal y como publicó la consultora Counterpoint.

Detrás de otros crecimientos destacados en el bienio están nombres como Muyuan Foods (empresa alimentaria), BYD (firma de coches eléctricos) o Luxshare Precision Industry (fabricante de componentes electrónicos).

Las diez mayores cotizadas chinas soportarán menor variación de crecimiento, aunque la cifra alcanza de media el 10% en el bienio. La mayor firma por capitalización de la referencia china, Industrial and Commercial Bank of China, el principal banco del país, tiene uno de los PER más bajos de la lista de 50 grandes (5,96 veces). Los analistas estiman un incremento de beneficios para 2025 del 2,15% y en dos años crecería un 6%. Algo similar ocurre en las grandes compañías de este mismo sector, concretamente en uno de los tres grandes bancos del país asiático, China Construction Bank, con una ratio de 6,3 veces para 2024.

De las 50 mayores empresas del CSI 300, únicamente dos reducirán sus beneficios en 2026, respecto a los previstos para este año. Una de ellas es la petrolera China Shenshua Energy, aunque sus ganancias apenas bajarán menos de un 1%. La empresa, una de las diez mayores del índice chino por capitalización, mantendrá sus ganancias en el entorno de los 7.600 millones de euros.

La otra compañía que verá reducido su rendimiento, en este caso con fuerza, será China COSCO Shipping, con un descenso del 51,8%. La empresa, que es la mayor naviera de China y se dedica al transporte marítimo de productos a granel, ha sufrido una presión al alza en los costos de transporte marítimo. La caída del beneficio provoca que su PER suba de 5,88 a 10,68 veces.