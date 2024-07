Las caídas de la tecnología acercan la oportunidad de compra: el Nasdaq está a un 7% de niveles clave

Imparable, la subida del Nasdaq 100 en el año llegó a superar el 22% y el índice ha marcado durante el transcurso de este ejercicio máximos de toda su historia. Pero en algún momento esta potente alza debía encontrar un techo y, con el regreso de la batalla tecnológica con China, ese instante ha llegado. Las últimas caídas abren la puerta a una corrección que puede llevar a la tecnología hasta niveles donde surge una oportunidad de compra.

A nivel técnico, para Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, si el selectivo de la tecnología cierra la semana por debajo de los mínimos de la anterior, es decir, los 20.165 puntos, éste habría iniciado un proceso de corrección de las subidas. Para Cabrero, el Nasdaq 100 habría marcado un techo temporal en las subidas que se localiza en los máximos históricos del pasado 10 de julio en los 20.675 puntos y ahora le tocaría el turno a los bajistas. "Esto es el comienzo de una fase de digestión de parte de las últimas y fuertes subidas, que es lo que sugiero esperar antes de volver a comprar con alegría tecnología", explica Cabrero.

"En este sentido, quiero que tengan presente que el Nasdaq 100 lleva acumulada una subida desde mediados de abril, cuando alcanzó los 17.000 puntos, de algo más del 20%. Este alza es la que podría ser parcialmente corregida antes de ver una continuidad alcista", concluye el experto.

La volatilidad marcará ahora el camino del Nasdaq 100. Pero los vaivenes que se puedan presenciar en las siguientes sesiones abren, sin embargo, una oportunidad de compra para el experto. Cabrero localiza la zona de compra en los mínimos de marzo, los 18.450 puntos, que actualmente se encuentran a un 7% de distancia.

Estos niveles están más próximos después de que el índice tecnológico sufriera el martes su peor retroceso en una sesión desde finales del 2022, al ceder casi un 3%, y reducía ahora su avance anual a menos del 18%. ¿Los culpables? Los intensos desplomes de las firmas de semiconductores que agrupa después de que se conociese que Estados Unidos valora imponer restricciones más duras al sector.

Este jueves, y tras la caída de las empresas tecnológicas, el Nasdaq ha comenzado la jornada en bolsa mostrando un rebote que se reflejaba en una alza del 0,58%. No obstante, a las pocas horas el indicador ya da síntomas de agotamiento de nuevo llegando a retroceder cerca de medio punto. Las acciones de chips -que fueron las más castigadas en bolsa durante el pasado miércoles- dejan ver también su rebote, como es el caso de Nvidia que, a media jornada, recupera un 2%.

Parte del optimismo se recuperaba horas antes de la apertura de Wall Street gracias los resultados presentados por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). La compañía de semiconductores ha aumentado las perspectivas de ingresos en 2024, lo que muestra el incremento en la demanda y confianza de la IA. Según recoge Bloomberg, la que es una de las mayores fabricantes a nivel global de microchips ha superado las estimaciones que tenían los analistas para sus resultados trimestrales. Para este periodo, la compañía aspira a alcanzar unos ingresos de hasta 23.200 millones de dólares.

Algunos analistas confían en que se trate solo de una corrección a corto plazo. Desde Bankinter explican que el Gobierno americano está planteando ejecutar restricciones más duras a la transferencia de tecnología punta a terceros países, especialmente a los que no son socios geoestratégicos, es decir, a China, esta legislación aún no se encuentra articulada y ya existen restricciones en esta línea, por lo que, si se llevaran a cabo, consistiría en endurecerlas. "Aunque el impacto es innegable, resulta improbable que profundice y se extienda en el tiempo. Parece que comprar tecnología en la debilidad es lo más acertado, sobre todo tras las fuertes caídas de este miércoles. No se puede ganar a largo plazo sin perder ocasionalmente a corto plazo", reza el informe del banco.