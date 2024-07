La resaca de las elecciones francesas da paso a la configuración de una Asamblea Nacional sin una mayoría absoluta. Ahora, el bloqueo parlamentario forzará a buscar pactos que mantendrán la volatilidad sobre el parqué parisino ante la perspectiva de que lleguen impuestos más altos, menor crecimiento o una mayor incertidumbre fiscal. La situación política del país se traduce en que la bolsa francesa solo recupera la mitad de la caída desde que Emmanuel Macron decidiera adelantar las elecciones tras el resultado de los comicios europeos. Si el EuroStoxx 50 sube un 11% en el año el Cac francés avanza menos de un 2%. Pero no todos los expertos aconsejan comprar renta variable francesa aprovechando las caídas.

En este entorno, los analistas aconsejan ser selectivos a la hora de tomar posiciones en bolsa francesa y escoger solo aquellas compañías que no estén expuestas exclusivamente a la economía francesa, o que cuenten con una posición sólida para enfrentarse a posibles shocks de mercado, como insiste el economista jefe de J. Safra Sarasin Sustainable AM, Karsten Junius. "El riesgo de parálisis política ante la falta de una clara mayoría añade una incertidumbre también para el mercado", comentó el estratega de Crédit Mutuel AM, François Rimeu.

El consenso de expertos señala de esta forma a seis compañías dentro del índice francés Cac 40 como las que mejor desempeño pueden tener en el corto plazo. Ocho valores que cuentan con recorrido por delante sobre el parqué, con las mejores recomendaciones de compra, un beneficio al alza en 2024 y sin un apalancamiento elevado que ponga en riesgo su salud financiera. Estas compañías son Vinci, Airbus, Vivendi, Louis Vuitton, Axa y Air Liquide, según el consenso de mercado que recoge FactSet.

Vinci retrocede un 8% desde que se produjo el adelanto electoral en Francia (llegó a perder hasta un 15%). Este castigo de los inversores fue excesivo desde el punto de vista de JP Morgan, quienes consideran que la incertidumbre geopolítica no justifica un recorte de los precios de esta magnitud. Además, la mayor parte de firmas recoge una mejora de los beneficios de la concesionaria en el primer semestre del año por encima de lo esperado inicialmente por el incremento del tráfico aéreo de los aeropuertos bajo gestión de Vinci.

Si bien ninguno de estos valores contará con un ratio de apalancamiento superior a las dos veces al cierre del 2024 (es decir, su deuda financiera neta no sería en ningún caso el doble del beneficio bruto de explotación que anotarán en el ejercicio del 2024), solo Airbus contaría con una situación de caja al cierre del año. El gigante francés de la industria aeroespacial anunció un profit warning en el que advertía de una merma del 12% en su previsión de beneficios de este ejercicio. Esto precipitó su valor en el mercado hasta equipararse con el de Boeing, su rival estadounidense. Sin embargo, el consenso de expertos aún considera que el ebtida de este año superará al del año pasado y, aunque las valoraciones de los expertos se hayan resentido en las últimas semanas, aún cuenta con un consejo de compra y un potencial sobre el parqué superior al 25%.

Vivendi, en contra del Cac francés, se ha disparado en bolsa recientemente ante la posibilidad de que la compañía pueda salir a cotizar en la bolsa de Londres, según recoge Bloomberg. Además, la propia compañía estudia la posibilidad de dividir el negocio en sus cuatro divisiones (televisión de pago, publicidad, música y publicaciones) y sacarlas a cotizar por separado. Mientras tanto, la compañía ofrece un potencial del 24% con un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) por debajo de las 14 veces y el mejor consejo de compra del índice francés.

Por su ponderación dentro del índice de referencia de la bolsa de París, la evolución sobre el parqué de Louis Vuitton (LVMH) condiciona al resto del Cac francés. La compañía de lujo es de las pocas del sector europeo que mantiene su consejo de compra, según el consenso de expertos que recoge FactSet y de las pocas que no verá cómo sus márgenes de beneficio se estrechan en 2024 respecto al año anterior. Aunque ofrece un recorrido por delante sobre el parqué del 20%, hasta el precio objetivo de consenso en los 861,5 euros por acción, no presenta un descuento frente a sus pares dado que cotiza con el PER medio del sector, en las 23 veces.

La gestión del riesgo derivado de las elecciones francesas supone una oportunidad para la aseguradora Axa, que ofrece una valoración rentabilidad-riesgo "muy atractiva", según el analista de JP Morgan, Farooq Hanif. Su precio objetivo se sitúa en los 38 euros, lo que implica un potencial del 18%. El sexto valor recomendado por el consenso de expertos es Air Liquide. La compañía que fabrica gases de aplicación industrial cerrará el ejercicio con un beneficio bruto de explotación en la línea de su deuda financiera neta. Además, y gracias a la caída de las últimas semanas, el potencial de Air Liquide supera el 10%.

Fondos enfocados en la bolsa gala

Si bien no es común encontrar fondos de inversión en renta variable enfocados por geografías, en especial para grandes capitalizadas, sí que hay varios vehículos que incluyen pequeñas capitalizadas que cotizan en el parqué parisino. Los seis que mejor evolucionan en el año, y que baten al Cac 40 en 2024, son LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P, Dorval Manageurs R C MCA Europe R, Vega France Opportunités ISR RX, Investir PEA Palatine y Ofi Invest ESG Action France S. De ellos, el vehículo de UBS es el más rentable en el año, que avanza un 11,3%. Por contra, el que obtiene una rentabilidad anualizada a tres años superior a la del esto es el fondo de MCA Finance, que obtiene más de un 7%.