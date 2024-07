Las bolsas europeas frenan el rebote que abrió la primera vuelta de las elecciones francesas

Los mercados europeos vuelven al tono bajista, pese a que al inicio de semana digiriesen con optimismo el resultado de las elecciones francesas con la victoria de la extrema derecha de Le Pen, pero sin una mayoría absoluta. En concreto, el índice español fue el que más sufrió en la jornada con una caída del 1,3%. El resto de los selectivos europeos también se tiñeron de rojo, pero sin superar el 1%.

En el Ibex 35 tan solo cuatro valores cerraron en cifras verdes. Repsol fue la firma más alcista con un 1,65%. Le siguió Merlin con un 0,5%. Las dos empresas restantes: Sacyr e IAG subieron tímidamente, un 0,4%. Mientras, el peor valor fue Enagás con pérdidas del 9,3%. Le siguieron Acciona, ACS y Solaria. Sin embargo, algunos de estos retrocesos se debieron a que este martes comenzaron a cotizar sin derecho a cobro de dividendos.

A nivel técnico, el índice español consigue, pese a las caídas, mantenerse sobre el soporte marcado desde Ecotrader en los 10.875 puntos. Pero ya señalaba Joan Cabrero, asesor del portal premium, que el rebote del Ibex no era fiable mientras no superase los 11.200 puntos. Así, de momento, no se puede hablar de fortaleza en el selectivo, que aún puede estar en peligro de sufrir correcciones adicionales a la zona de los 10.500 puntos. Sería en ese entorno, no obstante, donde Cabrero consideraría óptimo volver a comprar bolsa española con una orientación de medio plazo. Hasta esa zona, el Ibex todavía tiene una caída adicional del 3,7%.

Pese a los retrocesos de Eurostoxx, todavía se mantiene sobre el soporte fijado desde Ecotrader en los 4820 puntos. Según el analista técnico, Joan Cabrero, no se puede descartar que este nivel "haya sido un suelo de la fase consolidativa, por lo que aún podemos asistir a otra caída que lleve al índice a buscar apoyo en el soporte de los 4.600/4.675 puntos". Hasta este nivel el índice tiene una caída adicional del 6%.