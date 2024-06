La sostenibilidad sigue complicando a Shein su debut en bolsa

Las cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) siguen complicando el debut bursátil de Shein. La compañía china dedicada a la fast fashion (moda rápida) tiene la intención de debutar en la Bolsa de Londres próximamente, pero las controversias relacionadas con las condiciones laborales de sus trabajadores planean sobre este estreno desde el principio. De confirmarse, la operación sería una de las más grandes hasta la fecha en Reino Unido: su valoración rondaría los 60.000 millones de euros, tal y como publicó Bloomberg a primeros de junio. Se espera que Shein presente el folleto de su OPV (oferta pública de venta) este mes ante Autoridad de Conducta Financiera (FCA), según informó Sky News, y es poco probable que la salida a bolsa se produzca hasta el otoño. Conozca el portal especializado elEconomista ESG.

La empresa, fundada en China y actualmente con sede en Singapur, ha afrontado acusaciones que afirman que varios de sus proveedores someten a sus empleados a abusos laborales. En los últimos días, varias organizaciones han alzado la voz contra este debut en la bolsa británica. Éste supondría "una traición para los trabajadores de todas partes", señaló Alena Ivanova, la responsable de la ONG Labour Behind the Market (en español, El trabajo detrás de la Etiqueta), quien añadió que la empresa no es suficientemente transparente acerca de su cadena de suministro y su ética laboral, tal y como publicó The Guardian. Sobre el mismo tema se pronunció Mathias Bolton, responsable del área de Comercio de la federación sindical mundial UNI Global Union. A Shein no le deberían permitir debutar debido a sus "severas violaciones de los derechos laborales", afirmó Bolton. Seis bancos de inversión inician cobertura en Puig: la mayoría recomienda comprar sus acciones.

Este lunes, 10 de junio, era el político Nigel Farage -populista y líder del Reform UK, que ahora se encuentra en plena campaña electoral- quien criticaba el estreno de Shein en Londres. Éste sería una "muy mala idea" que "no cambiará la crisis de OPV que sufre la City, según ha publicado The Sunday Telegraph. A pesar de que tanto Conservadores como Laboristas han apoyado la que podría ser el mayor estreno para Reino Unido, otros políticos siguen mostrando sus reservas. También el Consejo Británico de Moda (British Fashion Council), entre cuyos miembros se incluyen Burberry y Mulberry, mostró sus dudas este fin de semana. Caroline Rush, responsable de este organismo, señaló: "En un momento en el que los líderes globales de la moda están enfocados en lograr que nuestro sector sea más sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico, esta forma de cortejar el Gobierno británico la salida a bolsa de Shein, y la decisión de la empresa de ejecutarla, suponen preocupaciones significativas para el sector en Reino Unido".

A esto se suma, por otro lado, que, pese a su gran tamaño, Shein podría quedarse fuera del Ftse 100, el índice británico de referencia, ya que el número de acciones que prevé vender podrían no ser suficientes para cumplir con el 25% de free float que este mercado exige a las cotizadas no británicas, tal y como informa Bloomberg. La hoja de ruta pasa por que Shein dé el salto al parqué de Londres el próximo mes de septiembre, después de haber descartado hacerlo en Wall Street ante los obstáculos por parte de las autoridades estadounidenses.