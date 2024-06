La Fed tendrá el dato de IPC de mayo pero no moverá el tipo de interés en junio

Tras celebrarse la reunión del Banco Central Europeo este pasado jueves, esta próxima semana llega el turno de la Reserva Federal que, a diferencia de los europeos, no moverán los tipos de interés de referencia, tal y como ya viene descontando un mercado que sí estará muy atento a la actualización del dot plot para ver las previsiones de cara a los próximos meses, donde hay mucha incertidumbre sobre si veremos, o no, algún recorte de tipos en Estados Unidos antes de acabar el año. "No se espera que Jerome Powell se salga del guion y mantenga una postura data dependent aplazando el anuncio de posibles recortes de tipos", explican desde CMC Markets.

Para tomar estas decisiones, los dirigentes de la Fed tendrán actualizado el último dato de inflación que se publicará ese mismo día. Los analistas esperan que los precios hayan avanzado un 3,4% en el último mes, al mismo ritmo que el anterior.

A este lado del Atlántico también se irán revelando los datos de inflación del mes de mayo de los distintos países. A nivel agregado, en la zona euro se conocerá el dato de producción industrial de abril. Hay que recordar también que esta próxima semana será de resaca postelectoral en el Viejo Continente.

En el resto de las geografías, lo más destacado será el dato de inflación del mes de mayo en China y Brasil y la reunión de tipos que celebrará el Banco de Japón, donde se espera que se mantenga la tasa en el 0,1%. "Las presiones inflacionistas crecen por la debilidad del yen, la política fiscal expansiva y la reactivación de la espiral de precios y salarios acentuada por la escasez de mano de obra", arguyen en CMC Markets.

Por último, hay que mencionar también que la OPEP publicará su informe mensual sobre el mercado de petróleo, coincidiendo con un momento delicado en los precios del crudo.