Cobas y Magallanes 'hacen su magia' en sus fondos de bolsa española y se desmarcan del resto de gestoras valor

Aunque las compañías de crecimiento se imponen a las de valor en lo que va de año (con una diferencia en cuanto a rentabilidad de casi 9 puntos a favor de las primeras, según los índices de MSCI), hay gestoras fieles a la filosofía de inversión en valor capaces de obtener rentabilidades diferenciales en sus fondos en este ejercicio también. En bolsa española, Cobas AM, fundada por Francisco García Paramés, y Magallanes, creada por Iván Martín, son un ejemplo de ello. Sus fondos ibéricos consiguen rentabilidades de doble dígito superiores a las del propio Ibex 35 con dividendos, y también a las que logran otras gestoras independientes que siguen la misma filosofía de valor, como puede ser Bestinver, Horos AM o Azvalor AM.

En el caso de Cobas Iberia lleva semanas liderando la clasificación que agrupa los fondos de bolsa española gestionados de forma activa (se incluyen sólo a los fondos en los que al menos el 60% de su cartera está descorrelacionada del índice de referencia, según Morningstar). Según los últimos datos disponibles, este vehículo ocupa ahora la tercera posición, con una rentabilidad del 16,53% frente al 14,14% que logra el Ibex con dividendos en el mismo periodo.

A cierre de marzo, Atalaya Mining es la primera posición de su cartera, con un 4,1%, seguida de Técnicas Reunidas (2%), Semapa (2%), Almirall (1,2%), Grifols (1,4%), Elecnor (1%), CAF (1%), Vocento (1%). Según explicó la gestora en su última conferencia anual de inversores, que congregó a más de 2.000 feligreses, el potencial de revalorización del fondo asciende al 102%.

En el caso de Magallanes Iberian Equity, la rentabilidad asciende al 14,63% y se posiciona como el cuarto fondo más rentable de la clasificación. Sus principales posiciones son Applus Services (6,8%), Semapa (6%), Ibersol (5,1%), Miquel y Costas (4,8%) y Grupo Catalana Occidente (4,7%).

Mientras ambos fondos se apuntan rendimientos de doble dígito en 2024, Bestinver Bolsa se revaloriza casi un 9%, Horos Value Iberia un 6,46% y Azvalor Iberia un 4,83%. Este último fondo ha descendido un puesto en la última semana, y ya es el tercero con peor comportamiento en este ejercicio.