Llegan los 'ratings' ESG para directivos: ELO Institute certifica al CEO de BNP Paribas Personal Finance

Hasta ahora se hablaba de ratings y puntuaciones ESG (de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo) principalmente para las empresas. Un buen rating de sostenibilidad puede permitir a las compañías financiarse más barato, o pasar a formar parte de índices de sostenibilidad, además de mejorar su imagen. Pero ahora también los profesionales pueden solicitar una valoración ESG que acredite sus prácticas éticas. ELO Institute (Ethical Leadership for Oganizations) ha entregado la primera certificación de liderazgo ético a un directivo en España: se trata de Franck Vignard, CEO de BNP Paribas Personal Finance en este país.

Vignard ha sido el primer directivo en someterse a esta nueva metodología. A esta certificación se presentan, de forma voluntaria, directivos que quieren conocer su "Cociente de Liderazgo Ético". La evaluación se realiza en base su posición actual dentro de la empresa (no valora periodos profesionales anteriores) y la metodología (que se denomina Ethos Leader Q) contempla una evaluación cuantitativa y cualitativa en torna a 29 variables que permiten extraer una puntuación de liderazgo ético.

Esta iniciativa nace en 2003, fruto de un trabajo predoctoral sobre liderazgo ético en la Universidad de Deusto que culmina en el año 2013 con una tesis doctoral de la fundadora de ELO Institute, Sofía Unda.

Según señalan desde el Instituto, "la metodología Ethos Leader Q se basa en una evaluación 360º en torno a 29 variables y ofrece dos opciones". Los directivos o mandos intermedios "optan a conseguir la certificación profesional de líderes éticos, mediante la cual obtienen su Cociente de Liderazgo Ético, así como un completo informe con las fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones para la mejora". ELO también ofrece un servicio para calcular el cociente ético de los departamentos de la empresa que consideren más relevantes. "Este proceso, que tiene una duración media de entre siete y ocho semanas, comienza con una fase de evaluación cuantitativa a través de la herramienta CLE-OR 2023. Se trata de un cuestionario sobre liderazgo ético inicial para, posteriormente, continuar con una fase de evaluación cualitativa donde se realizan entrevistas profesionales en profundidad". La iniciativa cuenta con la adhesión de Villafañe, una consultora de negocio, perteneciente a la agencia de comunicación Roman.