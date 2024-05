El mercado espera que IAG siga los pasos de Ryanair con el reparto de un dividendo en 2024 del 2,3%

Las compañías ligadas al turismo están normalizando sus resultados tras la pandemia del coronavirus y eso permite recuperar el reparto de dividendos. La última en anunciar uno fue la aerolínea Ryanair. No obstante, el mercado espera que IAG siga los pasos de la irlandesa e informe de su propio pago de dividendos este 2024, tras cuatro ejercicios sin distribución de beneficios.

Ya en los resultados del 2023 IAG cerró el ejercicio con un beneficio bruto de explotación (ebitda) superior a los 5.500 millones de euros y un factor de carga que ronda el 85%. Es decir, en ambos casos ya se recuperaron niveles propios del 2019 en los que las líneas aéreas aún no se habían visto afectadas por las restricciones de movilidad del coronavirus.

La propia compañía adelantó su intención de recuperar el reparto de dividendos "pronto", pero sin precisar si sería este mismo año. Aunque la sorpresa podría llegar este 26 de junio, cuando se reúne la junta de accionistas, justo después de un primer trimestre que superó lo esperado por el mercado en términos de ebitda, siendo los meses de enero a marzo tradicionalmente el peor para la compañía. Sin embargo, con la presión del sector que ya está normalizando el pago de dividendos y con la mejora de las cuentas, varias firmas de análisis las dan por descontadas este mismo ejercicio.

El consenso de mercado que recoge FactSet considera que IAG podría repartir un dividendo por acción a cargo del año pasado de 0,046 euros. Sería un pago anecdótico en comparación con los casos del 2018 o del 2019, que fueron de 41 céntimos y 21 céntimos por acción, respectivamente. Sin embargo, sería un primer paso también en la nueva normalidad del reparto de beneficios entre los accionistas. Así, este dividendo a precios actuales estaría en el 2,26% de rentabilidad.

El rendimiento que daría IAG en 2024 estaría en la parte baja de la tabla entre sus principales competidoras europeas. Si bien aún AirFrance-KLM y Wizz Air no han recuperado el pago de dividendos (ni se espera que lo hagan este año) la hispanobritánica solo ofrecería una rentabilidad por dividendo superior a la de Norwegian Air Shuttle, que estaría en el 0,8% a precios actuales. Por contra, Ryanair se acercaría al 3% de rentabilidad (sin contar la recompra de acciones que también ha anunciado para este año) junto a easyJet. Lufthansa, que ya retribuyó a sus accionistas el año pasado, estaría barajando el reparto de 0,3 euros a cargo de los últimos resultados que implicarían una rentabilidad por encima del 4,2%.

No obstante, se espera que el beneficio neto en 2024 se sitúe en la línea de los 2.400 euros vistos en 2019, cuyo dividendo se situó cuatro veces por encima. De hecho, existen quienes esperan que la rentabilidad por dividendo este año pueda llegar al 5%, como prevén desde JP Morgan (rentabilidades en torno al 4,5% para este año) o desde Bank of America, en el 5%. El último banco de inversión considera que las cifras vistas en el primer trimestre del 2024 son el mejor ejemplo de la recuperación de la compañía y permitirían reanudar el pago a inversores este año. "Las preocupaciones sobre el balance de IAG son exageradas", escriben desde el departamento de análisis de Bank of America, donde pronostican que cerrará el 2024 con un ratio de endeudamiento (deuda financiera neta entre ebitda) en las 1,3 veces frente a las 1,7 veces en las que cerró el 2023. De hecho, las previsiones de ebitda esperadas para este año por el consenso de FactSet respecto a la deuda neta que registró la aerolínea al cierre del pasado marzo ya estaría por debajo de esas 1,3 veces.

Desde Goldman Sachs consideran que la aerolínea hispanobritánica podría pagar 0,058 euros este año, lo que implicaría una rentabilidad por dividendo superior al 2,8%: el segundo más alto entre sus pares europeas. Y el banco de inversión también barajó la posibilidad de que supere los 10 peniques (0,116 euros) que elevarían el rendimiento hasta casi el 6%.

Ahora bien, las últimas declaraciones vertidas desde la compañía siguen siendo que prefieren dar prioridad al pago de la deuda, su flota e inversión en el negocio antes que restablecer el pago a los accionistas. Y ya cuando vuelva a aumentar la liquidez destinar ese capital a la redistribución de beneficios. Además, sigue pendiente la fusión o adquisición de Air Europa (que acaba de presentar unos resultados récord que pueden encarecer la operación).

Ryanair deja la pista libre para IAG

La aerolínea irlandesa repartió un primer pago en febrero de 0,175 euros que doblará en septiembre con otro de 0,178 euros. Además, la compañía anunció este lunes una recompra de acciones por valor de 700 millones de euros que comenzará formalmente la semana que viene y que sería la más grande desde 2019 (en 2020 compró a los inversores acciones por un total de 581 millones de euros). En el caso de las recompras de acciones el consenso de mercado que recoge FactSet no espera que ninguna otra línea europea anuncie la suya en este 2024.