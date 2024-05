No está siendo un gran año para el vehículo eléctrico. El índice sectorial NYSE FactSet Global Electric Vehicle cae cerca de un 12% en lo que llevamos de 2024; el Solactive Autonomous & Electric Vehicles se deja ahora un 0,12%, pero en algún momento ha llegado a caer casi un 10%. Y el principal exponente sectorial, Tesla, se deja en torno a un 30% en el parqué desde que arrancó el año, tras decepcionar con sus resultados de 2023 y también con los del primer trimestre de 2024. Desde los niveles actuales, el mercado da un potencial del 22% al índice Solactive, y modera el recorrido al 6% en el caso de Tesla.

Quien desee posicionarse en este segmento de cara a sacar partido de sus posibles subidas a futuro, tiene a su disposición una oferta cada vez mayor para hacerlo. En España están disponibles para su venta, en euros, seis fondos de inversión y tres ETF enmarcados en las temáticas de movilidad del futuro y tecnología de baterías, según recoge Morningstar. Los fondos son todos ellos productos de inversión sostenible; o bien artículo 8 (que promueven aspectos de sostenibilidad) o bien artículo 9 (con un objetivo sostenible concreto, más exigentes). Visite elEconomista ESG, el portal verde de elEconomista.es.

Si nos fijamos en cómo lo hacen en este complicado 2024, el que mejor sale en la foto es el NB Next Generation Mobility Fund, un fondo de Neuberger Berman que, con datos a 15 de mayo, se anota un 9% en el año. Es de los vehículos más longevos: data de 2018 y tiene un rating de 3 estrellas Morningstar. A 5 años, obtiene un 14% anualizado. Su comisión también es la más elevada: el coste máximo que recoge el folleto asciende al 2,70%. En tres de los últimos cuatro años lo ha hecho peor que el benchmark con el que lo compara Morningstar, pero éste no es un índice específico sobre el vehículo eléctrico, sino uno genérico del sector tecnológico, con toda la subida que este ha vivido: el Morningstar Global Technology TME NR. El fondo invierte en 51 empresas, y las 10 que más pesan no llegan al 34%. La más ponderada es Amphenol Corporation, firma estadounidense dedicada a los sistemas de interconexión en el mercado militar y aeroespacial, y entre las principales posiciones se encuentra también el fabricante de chips Nvidia y la empresa de hardware y software Trimble. Los otros valores 'top' de los fondos de IA más allá de las Siete Magníficas.

Un 7% araña en lo que llevamos de año el BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR H Acc Hedged, que, como el anterior, se lanzó en 2018. Pese a contar con los 3 años indispensables para poder optar a las estrellas de Morningstar, no recibe ninguna todavía. A 5 años se anota un 7,4% anualizado, y su comisión máxima es del 1,98%. En cartera, 50 empresas, con menos de un tercio de los activos en las 10 principales posiciones. Entre esos 10 pesos pesados destacan Nvidia, Ansys (compañía dedicada al software de simulación), Infineon y Uber Technologies.

El siguiente más rentable en el año es el DWS Invest ESG Mobility EUR LC, que acaba de cumplir 2 años. El número de empresas en las que invierte sube hasta las 68, y además sólo un 27% del patrimonio se concentra en los 10 valores con más peso. Entre las más ponderadas, Nvidia, Toyota y Mercedes-Benz. Por ahora no ha batido ni este año ni el pasado al benchmark que le asigna Morningstar (de nuevo, el índice genérico sectorial Morningstar Global Technology TME NR, no un índice de movilidad eléctrica). Tampoco lo hace mejor que este índice el RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR, que está prácticamente plano en 2024. Su rentabilidad anualizada a 5 años supera el 13%. Cuenta con 2 estrellas de Morningstar. Muestra más convicción que el resto, en el sentido de que invierte en menos empresas (poco más de 40), y las 10 principales posiciones pesan más: representan un 43% del patrimonio.

En negativo en el año encontramos el BGF Future of Transport E2 EUR Hedged y el Polar Capital Smart Mobility R Acc, con descensos superiores al 3% en 2024. El primero, un producto de BlackRock, obtiene un 7,6% anualizado a 5 años.

Como siempre, las comparaciones entre fondos y ETF en lo que a costes se refiere son odiosas. Con una comisión máxima del 0,50%, el Global X Autonomous & Electric Vehicles, que replica al Solactive Autonomous & Electric Vehicles v2, repunta un 2,1% en el presente ejercicio y un 2,9% anualizado a 2 años. Peor les va al Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating y al Global X Lithium & Battery TechETFUSDAcc, que se dejan un 4,9% y un 10,7%, respectivamente, este año, con datos a 15 de mayo. Sus comisiones máximas son del 0,68% y del 0,60%, en uno y otro caso.