Las siete magníficas pueden vivir una segunda juventud si la inflación vuelve a repuntar

El mayor peligro para los mercados puede ser una bendición para las Siete Magníficas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla). Los gigantes estadounidenses del sector de la tecnología han vivido una fuerte recuperación desde los mínimos que tocaron en 2022, pero los analistas siguen viéndolas con buenos ojos de cara al futuro, y especialmente si se produjese el peor escenario posible que se valora en este momento: un repunte de la inflación. Según la última encuesta a inversores que ha llevado a cabo Bloomberg, sólo el oro sería un mejor refugio que estas compañías frente a un nuevo repunte inflacionista, lo que abre la puerta a que estas firmas vivan una segunda juventud si este riesgo finalmente se materializa.

La mayor parte de gestores e inversores está de acuerdo: la inflación sigue siendo la gran amenaza para la economía y los mercados. Aunque el monstruo inflacionista se ha diluido mucho en los últimos meses, en Estados Unidos no termina de dar señales de debilidad, y sigue lejos del objetivo de la Reserva Federal. En Europa la situación es mejor, y ya se mueve en el 2,4%, pero la realidad es que los mercados no se quieren confiar, y siguen teniendo un ojo puesto en el IPC. Para el 59% de los clientes encuestados por Bloomberg es la gran amenaza para la economía y los mercados, y también es el mayor peligro para los gestores encuestados por Bank of America el pasado mes de abril. Por eso, la publicación del miércoles del dato de inflación en abril en Estados Unidos cobra especial importancia en este momento.

Frente a la amenaza de la inflación hay algunos activos en los mercados que pueden proteger con eficacia a las carteras de los inversores. El oro es el más evidente, un histórico blindaje frente a repuntes inflacionistas que no ha perdido su brillo, ya que el 46,4% de los clientes encuestados por la agencia consideran que es el mejor refugio frente a las presiones inflacionistas. En segundo lugar, han aparecido las Siete Magníficas, los gigantes tecnológicos estadounidenses que se están viendo aupados por las expectativas que hay puestas en el desarrollo de la inteligencia artificial.

La búsqueda de refugios alternativos es ahora especialmente importante, teniendo en cuenta que hay algunos activos que han perdido esta condición en los últimos años. La correlación inversa que ha existido en casi todo momento desde el año 2000 ha desaparecido desde el año 2022, según los datos de Bloomberg, lo que está obligando a los inversores a buscar nuevas fórmulas de protegerse.

Un 30,4% de los encuestados sitúa a estas compañías como el mejor refugio, y se consolidan un rival inesperado para el metal precioso. Las acciones de estas firmas se perciben como una protección más eficaz frente al aumento del coste de la vida que otros activos, como los bonos o las materias primas, elegidos por el 18% de los encuestados, y por delante también del Bitcoin, que sólo ha sido seleccionado por el 5,1% de los clientes de Bloomberg.

En los últimos años, en los que la inflación ha vuelto a aparecer en las principales economías del planeta, las siete magníficas se han comportado bien. Desde los mínimos que tocaron en el año 2022, las subidas han sido generalizadas, destacando el 424% que ha subido Meta en este periodo, el 700% de Nvidia, o el 127% de Amazon. La inflación ha sido fuerte en estos años, sí, pero nada comparado con las rentabilidades que han dejado estos títulos. A pesar de estas fuertes subidas, y de que las valoraciones son ahora elevadas para estos valores, los analistas confían en que continúen teniendo buen comportamiento en los próximos meses.

Beneficio creciente y caja para protegerse

Los fundamentales que presentan las grandes tecnológicas estadounidenses siguen siendo muy positivos, a pesar de las subidas vertiginosas de los últimos años y de cotizar en el entorno de los máximos históricos. El consenso de analistas mantiene previsiones optimistas para estas compañías, ya que todas ellas, salvo Tesla, recibe la recomendación de 'comprar' en este momento. La firma automovilística de Elon Musk es ahora un 'mantener' para el consenso de analistas que recoge FactSet.

Las buenas perspectivas para las Siete Magníficas se sustentan sobre un beneficio creciente. Entre los años 2019 y 2022 el crecimiento de los beneficios de estas firmas ha sido creciente, en todos los casos, y supera el avance de doble dígito en casi todas ellas. A futuro todo apunta a que esta tendencia continuará: si se cumplen las estimaciones de los analistas, los beneficios de estas compañías seguirán creciendo en los próximos años, especialmente para Nvidia y Amazon, dos firmas para las que el consenso de mercado espera aumentos de las ganancias del 177% y 161%, respectivamente.

Otro de los fundamentales más atractivos que mantienen estas empresas es la sólida posición de caja. Los analistas esperan que en 2024 se cierre con ahorros que oscilan entre los 111.000 millones de euros, en el caso de Alphabet, y los 17.000 millones en el de Tesla, unas cifras que blindan la situación fundamental de estas compañías a futuro.