Fondos de inversión para 'engancharse' a las energías renovables

Casi un 17% sube en bolsa Solaria en lo que llevamos de mayo, y un 13% se anota Acciona Energía. Empiezan a rebotar en un 2024 que hasta ahora les había sido nefasto en el parqué: en el cómputo anual, caen cerca de un 40% la primera, y de un 23% la segunda. Los analistas del consenso que recoge FactSet todavía las ven cotizando mucho más arriba: a Solaria le dan un potencial alcista del 41%, y a la filial de Acciona, del 21%. El buen comportamiento que han empezado a mostrar en bolsa se debe, entre otros factores, a que un sector fuertemente apalancado empieza a celebrar el principio del fin de los altos tipos de interés, así como a la expectativa de unos precios de la electricidad más altos. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Acciona Energía y Solaria son los dos grandes exponentes de las energías limpias dentro del índice español de referencia, el Ibex 35. Más allá del Ibex, el Mercado Continuo ofrece también algunas cotizadas específicamente dedicadas a las renovables, que además lucen recomendaciones de compra por parte de los analistas (a diferencia de esas dos grandes, que reciben un consejo de mantener), como son Soltec, Grenergy y Audax, que también han vivido un buen arranque de mes.

Y, más allá de las fronteras españolas, el índice de referencia para las cotizadas de energías renovables, el S&P Global Clean Energy, que venía de una caída del 17% hasta abril, ha repuntado más de un 4% en mayo. El mercado le da un potencial del 18%, frente a un 11% para un índice global tradicional como es el MSCI World.

De cara a aprovechar las oportunidades de revalorización que ofrece el sector, son numerosos -cada vez más- los fondos de inversión centrados en el cambio climático. Si nos enfocamos solamente en aquellos clasificados como de energías alternativas, a la venta en España y con clase en euros, los que mejor resisten en 2024 se anotan más de un 6% desde el 1 de enero. Algunos de ellos -como el Guinness Sustainable Energy C EUR Ac- suben más de un 4,7% sólo en mayo (con datos de Morningstar a día 7).

Pero, si nos fijamos en su rentabilidad anual, el fondo de energías alternativas que mejor lo hace en 2024 es el Vontobel Fund - Energy Revolution C EUR, que se anota un 6,66%. Tiene 3 estrellas Morningstar y este año bate, por ahora, al índice de referencia que le asigna Morningstar a todos estos fondos, el Morningstar Global Markets Renewable Energy, pero sin embargo no lo ha superado en los tres últimos años. Su comisión máxima (el coste máximo para el inversor, según el folleto) es de las más altas de este grupo de fondos, de un 2,66%. Entre las principales posiciones, NextEra (el gigante estadounidense de las renovables), Iberdrola y Vestas Wind Systems.

Todos los fondos recogidos en esta tabla son de gestión muy activa: el active share (que mide en qué medida las posiciones difieren de las del benchmark) es, en el peor de los casos, del 83% (esto excluye al fondo de Lombard Odier, para el que la herramienta de Morningstar no ofrece este dato en concreto).

El Diversified Growth Company Energy DPM EUR Acc, de la gestora suiza NS Partners (Notz Stucki) sube un 6% en lo que llevamos de año. No tiene opción de recibir ninguna estrella de Morningstar, ya que no alcanza los 3 años de vida. Un llamativo 57% del patrimonio está concentrado sólo en 10 empresas, entre ellas el fabricante estadounidense de módulos fotovoltaicos First Solar, Iberdrola y Schneider Electric. El año pasado batió a su índice (de nuevo, el Global Markets Renewable Energy de Morningstar) y en lo que llevamos de este año, también.

Un 6% se anota en el año el RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR, un fondo con un rating de 5 estrellas Morningstar que desde 2020 ha batido a su índice (el mismo que para los anteriores fondos) todos los años excepto 2022. Entre sus principales posiciones encontramos a Quanta Services, firma estadounidense que ofrece servicios de infraestructura para la industria de la energía eléctrica, o a Monolithic Power Systems, dedicada a las soluciones de eficiencia energética. Es un artículo 9, lo que quiere decir que entra en la categoría de fondos más exigentes en sostenibilidad, al perseguir un objetivo concreto y tener que demostrarlo.

Ya por debajo del 6% encontramos al LO Funds - Future Electrification EUR PA Accumulating, una estrategia que todavía no ha cumplido un año de vida y entre cuyos pesos pesados encontramos compañías como Siemens u ON Semiconductor. Lo sigue el Pictet-Clean Energy Transition R EUR, uno de los fondos de esta categoría más activamente gestionados: el active share supera el 96%. Tiene 4 estrellas de Morningstar y lo gestionan Xavier Chollet y Manuel Losa. El nombre inicial del fondo no incluía el Transition, pero, dado que invierte también en algunas empresas de combustibles fósiles, el regulador luxemburgués les obligó a añadírselo. Invierte en 40 compañías, y 10 de ellas acaparan casi la mitad del patrimonio. La que más pesa es NextEra.

También con 4 estrellas, encontramos en la clasificación un producto de la gestora española Ibercaja Gestión, el Ibercaja New Energy A FI, que se anota un 3,85% sólo en mayo. Con Miriam Fernández y Óscar del Diego al frente, este fondo invierte en 40 compañías, y las 10 principales posiciones ponderan un 40%. Entre las que más pesan se encuentran First Solar, Iberdrola y Veolia Environnement. Lo acompaña en esas 4 estrellas el Invesco Energy Trnstn Fd E (EUR) Acc, un fondo artículo 9 que se anota un 3,10% en el presente año.