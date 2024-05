La rentabilidad de las Letras ha empezado a bajar. En la última subasta, celebrada esta semana, el Tesoro Público ha pagado un tipo de interés medio del 3,405%, inferior al 3,42% que ofreció en abril, pero que aún supera la rentabilidad de todos los depósitos a un año que se pueden contratar directamente en una entidad en España. Sin embargo, todavía quedan depósitos comercializados por bancos europeos que se pueden contratar en nuestro país en los que la rentabilidad supera ese 3,405% que ofrecen las Letras.

Según la plataforma Raisin, que brinda la posibilidad de contratar depósitos y cuentas de ahorro en bancos europeos de forma online, la oferta más alta a un año que puede encontrar un ahorrador español a través de bancos europeos alcanza el 3,7%. En este caso, el depósito pertenece a un banco de Eslovaquia llamado Privatbanka, que fue el primer banco en especializarse en dicho país en ofrecer servicios de banca privada, y requiere un importe mínimo de contratación superior al de una Letra, de 5.000 euros en concreto.

Un aspecto para tener en cuenta es la fiscalidad de este producto. Según explican en Raisin, "la retención estándar de los intereses generados por los depósitos en Eslovaquia es del 19%, pero debido a los acuerdos de doble imposición entre Eslovaquia y España existe la posibilidad de reducir esa retención hasta el 0% si los clientes presentan un Certificado de Residencia Fiscal con convenio para Eslovaquia expedido por la Agencia Tributaria".

Este es uno de los diez depósitos europeos que bate la rentabilidad de las Letras españolas (ver gráfico). Pero de los diez, sólo hay dos en los que el importe mínimo de contratación sea inferior o igual al de una Letra, que requiere de al menos 1.000 euros. Se trata del depósito ofrecido por el banco italiano Banca Profilo, con sede en Milán y que cotiza en la bolsa italiana desde 2007, que ofrece una rentabilidad del 3,55% y está disponible a partir de un euro. En cuanto a la fiscalidad de este producto, en Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país, por lo que no será necesario presentar ningún documento.

El otro depósito que requiere un importe mínimo más bajo pertenece a Bjord Bank, un banco de inversión de origen nórdico completamente digital con sede en Lituania, que ofrece una rentabilidad del 3,5% a un año a partir de los 1.000 euros. En este caso, Lituania tiene una retención fiscal estándar del 15%, pero existe la posibilidad de reducir esta retención hasta el 10%.

Las ofertas contratables en España

En cambio, la oferta más alta contratable directamente en una entidad en España la mantiene el portugués Banco Finantia, que paga un 3,25% para importes mínimos de 50.000 euros. En segundo lugar, se encuentra la propuesta de Cetelem, que alcanza el 3,2% para los plazos a un año y no requiere de un importe mínimo de contratación, ni tampoco establece un saldo máximo a remunerar. Algo que sólo ocurre también con el depósito de Pibank, que da un 3,14%. Estos dos últimos depósitos están adheridos al Fondo de Garantía de Depósitos español, que en la práctica funciona igual que el resto de FGD de otros países europeos. Garantiza hasta 100.000 euros por depositante en caso de que quiebra de una entidad.

¿Qué pasará con la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo?

Si el Banco Central Europeo (BCE) materializa una primera bajada en el precio oficial del dinero en junio, como espera el mercado, la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo tenderá a bajar gradualmente. Además del movimiento de junio, se prevé que la institución recorte en otras dos ocasiones los tipos este año. Esto no significa que la rentabilidad de los depósitos vaya a desaparecer por completo. Carlos Aso, consejero delegado de Andbank y vicepresidente de MyInvestor, recalcó recientemente en una jornada celebrada por elEconomista.es que los depósitos seguirán remunerando durante los próximos años, pero con una menor rentabilidad de la que han dado hasta ahora, de hasta el 1,5%-2%, lo que no será suficiente para no perder poder adquisitivo.

El propio Banco de España afirmaba en su último informe de Estabilidad Financiera que, pese a las bajadas de tipos, "persistiría cierto recorrido al alza en el coste de los depósitos bancarios de los bancos españoles, ya que, a pesar de las expectativas de moderación de los tipos de referencia para 2024, estos continuarían por encima del tipo medio de depósitos".