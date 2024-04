Los demócratas sacan el doble de rentabilidad que los republicanos en bolsa

Año electoral en Estados Unidos. Quedan menos de 9 meses para saber si la Casa Blanca será ocupada de nuevo por Donald Trump cuatro años después de su salida o será Joe Biden quien alargará su estancia en Washington hasta los ocho años. En este momento las encuestas dan un empate técnico entre los dos candidatos, cuyas políticas marcarán seguro el futuro de los mercados, tanto el doméstico como el global.

Pero este noviembre no solo se elegirá al próximo presidente estadounidense sino también a los que formarán el Congreso. Cada Estado debe elegir a dos senadores mientras que, por sufragio directo, se renovará también la Cámara de Representantes, de 435 miembros. Todos estos congresistas, por ley, están obligados a informar tanto de sus inversiones como las de sus parejas y, desde hace algo más de un año, existe un ETF que permite replicar las posiciones de los congresistas demócratas y republicanos: el Unusual Whales ETF.

Desde que estos ETF están a la venta, se puede comprobar que invertir como lo hacen los representantes del partido de Biden es prácticamente el doble de rentable que hacerlo como los elefantes. En concreto, el vehículo compuesto por los valores que tienen en cartera los demócratas se anota, desde su nacimiento, casi un 36% de rentabilidad frente al 18% que obtiene el ETF homólogo de los republicanos.

¿Qué compañías son las preferidas de cada uno? Dentro de las 10 mayores posiciones de estos dos fondos cotizados de bolsa solo hay dos coincidencias entre demócratas y republicanos, que son Nvidia y Amazon, en ambos casos grandes aciertos de inversión para aquellos que las tengan en sus carteras ya que desde febrero del año pasado estos dos valores se han revalorizado un 250% y un 83%, respectivamente.

Entre los burros, además de estas dos grandes compañías tecnológicas que tanto rédito han logrado en los últimos meses, también destacan otros grandes aciertos como Crowdstrike, uno de los líderes mundiales en el negocio de la ciberseguridad que en este periodo de tiempo ha rebotado casi un 150% y que todavía cuenta con un potencial de más del 20% para seguir llenando el bolsillo de estos políticos.

A los demócratas les gusta especialmente el sector tecnológico ya que también tienen sus mayores posiciones repartidas entre otros valores de esta industria como Netflix, con la que ganan más de un 90%, Salesforce, Microsoft, Apple, Alphabet y Walt Disney, además de una posición destacada también en liquidez y vehículos monetarios.

En el lado opuesto, las preferidas de los dueños de los escaños rojos del Congreso, pertenecen a sectores más diversos. Además de tecnológicas, obviamente, como las dos ya citadas e Intel, hay un gran peso de los sectores energéticos con NGL Energy, que sube más de un 130% en 13 meses, Confort Systems, dedicada a la climatización de espacios, ConocoPhillips, Shell o Chevron. Además, también se cuelan entre su Top 10 la empresa de servicios Accenture y la sanitaria Elevance.

La filosofía detrás de esto

Según explican los propios creadores de estos vehículos de inversión, los motivos que les llevaron a hacerlo son varios. "El primer argumento es reducir la asimetría de información que hasta ahora había en torno a este tema", dando por hecho que los políticos pueden tener acceso a una mayor información sobre estas compañías y sectores, o a tenerla antes que el resto del público. "Ellos hablan con los asesores y con los lobbies, además de conocer cambios financieros importantes que pueden darse antes que los minoristas", destacan.

"El objetivo también de esta iniciativa es pedir que se prohíba a los congresistas hacer inversiones durante su mandato", agregan, "y no solo tener que comunicarlas, ya que en muchos casos, además, se publican con bastante retraso". "No estamos recomendando estas inversiones, ni tampoco las condenamos y sugerimos que se consulte con expertos; se trata de una pelea por la transparencia", concluyen. Hay que recordar que en España, los diputados del Congreso también deben realizar sus respectivas declaraciones de bienes de forma anual, pero se trata solo de una foto fija en un momento dado y no de todos sus movimientos y tampoco los de sus parejas o consortes.