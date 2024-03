El cacao ya es más caro que el cobre: la tonelada bate los 9.000 dólares por primera vez

La materia prima más alcista de este año sigue batiendo récords. El cacao está liderando las subidas de los recursos básicos, con mucha diferencia frente al resto: el precio del grano sube un 126% en lo que va de año y acaba de batir los 9.000 dólares la tonelada por primera vez en la historia. Este rally meteórico tiene su origen en las malas perspectivas para las cosechas en Costa de Marfil y Ghana, dos países responsables de casi el 60% de la oferta mundial de cacao, y las perspectivas no son nada positivas para el futuro. La subida de precio ha llevado al recurso agrícola a superar, por primera vez desde 2003, los precios de uno de los metales industriales más codiciados en este momento, por su importancia en el desarrollo del vehículo eléctrico y las redes de carga: el cobre.

Sólo en marzo, los futuros sobre el precio del cacao se han encarecido un 50%. La mala cosecha en África Occidental sigue sin dar tregua, con las plantaciones en Costa de Marfil y Ghana, que suponen más del 55% de la oferta mundial, sufriendo las condiciones climatológicas adversas para la cosecha, además de una enfermedad que está deteriorando la producción del grano. En este contexto el precio no para de subir, hasta el punto de que ya ha batido los 9.000 dólares la tonelada por primera vez en la historia.

Con una subida de precio anual que ya supera el 126%, el cacao lidera el ránking de las materias primas que más se encarecen del planeta, y con mucha diferencia: tras ella se mantiene la gasolina, con una subida del 31% desde el primer día del ejercicio.

El aumento de precios del cacao se está dejando sentir en el principal alimento que lo utiliza como materia prima: el chocolate. La analista de Bloomberg, Diana Gomes, avisa de que "los precios del chocolate van a ser todavía más caros en la Pascua de 2025, si el clima y las enfermedades de las plantas prolongan el déficit de producción", algo que, para muchos analistas, es probable que continúe ocurriendo.

Las subidas han sido tan agresivas que han llevado al cacao a superar el precio del cobre por primera vez desde 2003. Entonces, una enorme sobreoferta de cobre hundió los precios del metal hasta caer por debajo de los del cacao, pero ahora la situación está siendo la opuesta: si a principios de año la tonelada de cobre era el doble de cara que la del cacao, ahora ya cuesta más el grano que el metal.

Los mercados están pendientes de ver cómo será la cosecha de cacao de mitad de año (el grano se recolecta en dos momentos diferentes, siendo la de verano la cosecha más pequeña de las dos), y las perspectivas, según ha anunciado Costa de Marfil, no son nada positivas. El rally que está viviendo el cacao en el corto plazo está siendo impulsado por los compradores físicos de la materia prima, y no tanto por los especuladores, ya que el número de contratos en vigor sobre el futuro de la materia prima no ha parado de caer desde enero.

A principios de año el cobre costaba más del doble que el cacao y la situación se ha dado la vuelta

En Europa, además, el problema está siendo especialmente grave, con el diferencial de precios del cacao ampliándose frente a las referencias estadounidenses debido a la nueva regulación sobre algunas materias primas que ha adoptado la Unión. Según la norma, en 2025 no se podrán vender granos de cacao que provengan de "terrenos deforestados", una imposición que está dando dolores de cabeza a los productores y que está contribuyendo a aumentar los precios de la materia prima en el Viejo Continente por encima de las subidas, de por sí ya meteóricas.