Europa se convierte en el pagafantas del cacao frente a Estados Unidos por la regulación

La subida de precios que está viviendo el cacao en 2024 está siendo especialmente dura para Europa, si se compara con Estados Unidos. La diferencia entre lo que cuesta una tonelada de cacao en este momento en el mercado europeo, frente al estadounidense, ha pasado de los 40 dólares en los que se ha mantenido históricamente a ser de 400 dólares en este momento, según los cálculos de Bloomberg, que toman como referencia el contrato de futuro sobre la materia prima para el mes de mayo. La regulación que Europa ha impuesto para el grano que se venda en el Viejo Continente a partir de 2025 es el germen de este diferencial, con la industria avisando del peligro de que haya escasez de materias primas como el cacao o el café en 2025 si no se revisa el marco normativo.

La subida que lleva el cacao en lo que va de año supera el 90% en el mercado de materias primas estadounidense, y la convierte en el recurso básico que más ha subido de precio en lo que va de año. Ya de por sí, este es un problema para los consumidores europeos, que, sin embargo, están teniendo que lidiar con un problema añadido: el diferencial con los precios de Estados Unidos se ha multiplicado por 10, pasando de los 40 dólares en los que se ha mantenido, de media, en las últimas décadas, a los 400 dólares actuales.

El origen de las subidas de precio está siendo las malas cosechas que se están produciendo en África, donde se obtiene la mayor parte del grano. Sin embargo, Europa y su regulación, que prohibirá vender granos sin que se demuestre que provienen de terrenos no deforestados ya en 2025, están siendo un problema añadido en el Viejo Continente.

A finales del año pasado, hubo voces de la industria del café que se levantaron para criticar esta regulación, que también incluye a esta materia prima, y avisaron de una seria escasez de café en 2025 si no se revisaba el marco normativo, que consideran que tiene "poca claridad". Había empresas que insistían en que la propia Unión Europea no comunicaba cómo iban a comprobar que el café no proviniese de estos terrenos, algo que les ayudaría a ellos a implementar sus propios controles para conseguir cumplir con la nueva normativa.

En este sentido, el problema con el cacao es muy parecido, y los contratos de futuro sobre la materia prima lo están recogiendo. Los mercados no tienen nada claro qué ocurrirá con la materia prima si no se cambian las normas, y está pagando una cantidad cada vez más alta por los futuros sobre el cacao en Europa, en comparación con los de Estados Unidos.

Hay que tener en cuenta que, en un momento en el que el cacao está escaseando, una regulación como la europea contribuye a que el grano que no llegue al Viejo Continente termine en otros mercados, como el estadounidense, algo que incentiva todavía más que el precio de la misma materia prima se dispare en Europa frente al mercado norteamericano.