Xavier Cornella (CEO de Creand): "Queremos llegar a los 6.000 millones de patrimonio en España"

La banca andorrana ha vuelto a situarse en el punto de mira tras el anuncio de la adquisición de una participación mayoritaria de Tressis por parte de Morabanc. Xavier Cornellá, CEO de Creand, la marca bajo la que opera globalmente Credit Andorrá, el primer banco por volumen de negocio del Principado, asegura que no será la última operación en producirse, ya que el objetivo de la entidad que dirige es alcanzar los 6.000 millones de euros de patrimonio en España a través de crecimiento orgánico pero sin descartar que sea mediante compras. La entrevista se realizó en Madrid en una reciente visita del directivo a España y se actualizó posteriormente tras conocerse la operación de Morabanc.

¿Cómo valora la operación de Morabanc con Tressis?

La principal vía de crecimiento actual de la banca andorrana está en el mercado internacional, por lo que operaciones de este tipo se entienden dentro de este paradigma. En este caso específico, se trata de una operación más dentro de un mercado de banca privada en constante evolución. Nosotros estamos en otro momento, ya hace tiempo que lo vimos y tenemos muy claro dónde queremos llegar y cómo. Ahora iniciamos el plan estratégico 2024-2026, un plan ambicioso que nos va a permitir seguir en la senda del crecimiento.

¿Pero les obligará a crecer más rápido para no quedarse atrás en el mercado español entre las firmas andorranas?

Hace más de diez años que Creand inició el plan de internacionalización con el objetivo de crecer de forma sostenida y sostenible. A lo largo de este periodo, el grupo ha consolidado su negocio en plazas estratégicas. En el caso de España, tenemos un modelo de negocio afianzado y diferencial, donde crecemos año tras año, tanto de forma orgánica como inorgánica. Y seguiremos haciéndolo. Estamos siempre pendientes de las oportunidades que puedan surgir en el mercado. Nuestro foco está puesto en territorios con potencial y entidades medianas, que compartan una misma filosofía y que tengan el equipo adecuado conforme a nuestros valores.

¿Qué volumen patrimonial manejan en España actualmente?

En volumen de gestión estamos en 4.400 millones de euros, un 60% más que hace dos años.

¿Cómo han conseguido ese crecimiento, en un momento en que el sector no está creciendo si no es por operaciones corporativas?

Se ha debido a tres factores: la adquisición del multi family office GBS, que nos permitió incorporar 700 millones, y que luego hemos sido capaces de incrementarlo; luego está el crecimiento orgánico conseguido por los banqueros privados, y el crecimiento orgánico del negocio de private equity. Nosotros intentamos diferenciarnos en determinados productos, como el private equity. Tenemos un acuerdo con Qualitas y Meridian, dos firmas de inversión de mercados privados del segmento medio-pequeño, y crecemos con ellos.

Geográficamente, ¿dónde están posicionados y dónde ven vías de crecimiento?

En la zona de Levante estamos muy bien posicionados, y en Cataluña y Madrid. Nos gustaría potenciar la zona de Andalucía y País Vasco.

¿Están buscando firmas en País Vasco y Andalucía?

No, en esas zonas queremos abrir oficina y dar con el profesional adecuado. Y para realizar compras, en cualquier sitio, siempre que sea interesante y que encaje por filosofía.

¿Cuál es el objetivo patrimonial que se marcan para los próximos años?

No nos fijamos en la competencia. En nuestro plan estratégico, hasta 2026, sin tener en cuenta el efecto mercado, nuestro objetivo es llegar a 6.000 millones de euros de patrimonio. Tenemos claro que queremos crecer en España pero que sea un crecimiento rentable. Si se presentan oportunidades, lo haremos más rápido, pero no tenemos un objetivo de fecha.

¿Pero va a ser fácil alcanzar esos 6.000 millones sin realizar alguna compra más?

No, una parte va a ser crecimiento inorgánico.

¿Deberían ampliar capital para realizar alguna operación corporativa?

No tenemos necesidad de ampliar capital porque tenemos una solvencia del 30%. Y si tuviéramos que ampliar capital para crecer, lo haríamos.

¿Se plantean que les puedan comprar?

No contemplamos que nadie nos compre, aunque nos ofrecieran mucho dinero. No vendemos.

¿Pero hay tanta firma de inversión en venta como se dice?

Últimamente no, aunque hace dos o tres años, sí. Ahora no nos llega ninguna operación, por lo menos desde hace seis meses. Los que querían vender ya lo han hecho en su momento, y en otros casos no son proyectos lo suficientemente maduros como para salir al mercado.

¿Qué oportunidades ven en el entorno actual del sector, en un momento en que muchas firmas de inversión se encuentran en la tesitura de que se acerca la edad de jubilación de sus fundadores?

Nuestro plan estratégico es crecer orgánica e inorgánicamente, con alguna firma independiente que por razones de tamaño y regulación necesitan crecer más por lo que representa el coste regulatorio o por un tema de que quieran monetizar la firma.

¿Van a ser más complicadas de ver en el futuro operaciones como las de Singular Bank entonces?

Sí, será complicado, porque grandes bancos como UBS hay los que hay, no es tan habitual que decidan abandonar un mercado, son operaciones que se dan cada muchos años.

¿Se ha pasado ya el miedo a la marca Andorra?

En su día sí que fue un hándicap, con lo de Banco Madrid, pero ya pasó.

¿Han pensado en hacer algo parecido a MyInvestor, un neobanco que permita captar futuros clientes de banca privada?

No, de momento, no. Nuestra fortaleza es el mercado andorrano, y no lo queremos perder. Tenemos que combinar este liderazgo del mercado local con el crecimiento internacional, por lo que tenemos que seguir dando crédito en Andorra e ir creciendo de la manera en que lo estamos haciendo. Nosotros tenemos el 70% de la cartera de crédito en Andorra y el 30% aquí, y Andbank es justo al revés.

¿Y va a ser más difícil captar clientes en un momento en que parece más fácil contentarle con productos conservadores?

No creo, porque el cliente que viene por un depósito extratipado igual que viene se va. El negocio que puedes ganar con depósitos no es el mejor y el más sano. Un cliente con depósitos o una cartera de bonos ganará una rentabilidad aceptable, sin riesgo, y el margen que le queda al banco es más bajo. Al final es mucha menos comisión que si el cliente es más activo con la renta variable. Lo que ganas por el margen financiero lo pierdes por la actividad, y a la larga no compensa.

¿Piensan crecer a través de la oficina de Miami?

De nuestras tres patas es la más tranquila, porque el perfil de riesgo del cliente latinoamericano es distinto al europeo. Crecer en América con las reglas de Europa es complicado de encajar. Nuestro foco está en España y Luxemburgo.

Retrocesiones

¿Cuánto le preocupa el final de las retrocesiones en la industria de inversión?

Nosotros ya dependemos muy poco de las retrocesiones de terceros, porque no nos hemos apalancado en esto, sino en cobrar por el servicio que damos, desde hace años. Nos va a afectar poco, porque cobramos por el servicio de gestión discrecional de carteras y de asesoramiento.

Será un problema para las firmas que tienen muchos agentes financieros...

Los márgenes van a bajar seguro, pero a nosotros no nos va a afectar.

¿Qué se debe cobrar por el asesoramiento?

¿Qué se debe cobrar o qué se puede cobrar? Nosotros cobramos 0,50% sobre el patrimonio asesorado, pero depende del volumen patrimonial del cliente y de la competencia, pero todo indica que la competencia será salvaje y que los márgenes se reducirán aún más de lo que se han reducido. Porque los márgenes en banca privada son muy bajos, comparados con hace diez años. Hoy día poder cobrar 0,5% a un cliente si no das crédito es complicadísimo.