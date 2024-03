MoraBanc compra Tressis y da un salto de gigante en España al pasar a gestionar 7.500 millones

La banca andorrana vuelve a mover ficha en España para seguir creciendo. La última operación la acaba de protagonizar MoraBanc con la adquisición de una participación mayoritaria de Tressis, una operación pendiente de aprobación por los reguladores, que colocaría a la entidad del Principado entre las grandes firmas de banca privada en el mercado ibérico. Es la segunda operación de calado que realiza la entidad, tras la compra de Banc Sabadell d'Andorra hace tres años.

Tressis, la firma fundada por José Miguel Maté hace 24 años, ha tenido el cártel de venta en numerosas ocasiones pero el precio que pedían para realizar la transacción siempre fue un escollo, según fuentes del mercado. De hecho, MoraBanc fue uno de los más interesados en cerrar la compra en el pasado, pero coincidió en el tiempo con la intervención de BPA en un primer intento y la CNMV no dio el visto bueno entonces, al igual que tampoco lo dio a la adquisición por parte del banco chino Haitong.

Aunque ahora no ha trascendido el precio de la operación, la expansión de Andbank y Creand en España en los últimos años obligaba a mover ficha al tercer actor relevante dentro de la banca andorrana para no quedarse atrás. Con esta compra, MoraBanc pasará a gestionar más de 7.500 millones de euros en activos en España, un patrimonio que le coloca en el decimo séptimo puesto de Rankig de Banca Privada de elEconomista, por encima de Creand, la marca global de Credit Andorrá. Andbank sigue mantiendo el liderazgo en el mercado español entre las entidades andorranas, con más de 24.000 millones de euros, según los datos a cierre de 2023. La entidad se ha comprometido a no realizar cambios en el equipo directivo de Tressis y a mantener a los profesionales de la firma española.

De esta manera, MoraBanc, que hasta ahora operaba en España a través de MoraWealth, que recientemente se transformó en sociedad de valores para poder ampliar su gama de servicios, da un paso de gigante, al integrar una firma que cuenta con su propia gestora, Tressis Gestión, que cuenta con más de 900 millones de euros de patrimonio.

A nivel de grupo, MoraBanc superará los 18.000 millones de euros, de los que 10.000 millones corresponden a los mercados de España, Suiza y Estados Unido, y pasará a tener presencia en catorce ciudades, con un equipo de 250 personas y con más de 9.000 clientes en la filial española.

"El mercado español es clave en nuestro plan estratégico y estamos muy orgullosos de esta operación", asegura Lluís Alsina, consejero director general de Grupo MoraBanc en una nota de prensa, para quien Tressis es "una de las mejores firmas de banca privada de España con un prestigio y nivel de servicio extraordinarios".

Por su parte, José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, considera que "la entrada de un grupo tan solvente y sólido como MoraBanc en el accionariado respalda nuestra trayectoria de más de dos décadas en la gestión de patrimonios, así como el modelo de negocio diferencial que desarrollamos. Esta nueva etapa fortalecerá nuestra capacidad para continuar creciendo y seguir siendo referentes en la banca privada española".