La marea de petróleo ruso que amenaza a Europa: la flota fantasma de Putin usa seguros que no cubren nada

Los países europeos y EEUU saben de sobra que Rusia está usando una flota fantasma o flota paralela para transportar su petróleo. Además, son conscientes de que estos buques, muchos de ellos muy viejos y deficientes, están atravesando Europa cargados de petróleo. Ahora, también conocen las condiciones de los seguros que 'deberían' responsabilizarse del petróleo que cargan esos buques. Todo hace indicar que esos seguros son precarios, insuficientes y que no se harían cargo de un derrame de petróleo. La flota fantasma de buques petroleros rusos no solo es un peligro, sino que es un peligro sin asegurar.

Los petroleros rusos que eluden las sanciones occidentales dependen de seguros a los que no se les puede reclamar prácticamente nada, según varios documentos filtrados que revelan los riesgos que supone permitir la 'flota fantasma' de Moscú 'pasearse' por las costas europeas con total impunidad, incluyendo las aguas de Galicia. Según fuentes del sector marítimo, desde finales de 2023 se podrían haber 'paseado' por las costas europeas unos 140 buques de este tipo.

Una investigación conjunta del Financial Times y el grupo danés Danwatch ha tenido acceso a los documentos de estas navieras, dueñas de la flota fantasma, que revelan que varios buques rusos que viajan desde el Báltico dependen de seguros que pueden anularse fácilmente en caso de un desastre, por lo que no cubrirían absolutamente nada.

Ingosstrakh, una aseguradora con sede en Moscú, ofrece una cobertura que es esencial para que sus clientes de transporte marítimo entren en puertos de todo el mundo. Pero la letra pequeña del contrato incluye una "cláusula de exclusión de sanciones", que invalidaría las reclamaciones que involucran a la mayoría de los petroleros que transportan petróleo ruso.

Europa está en peligro

Los acuerdos de seguro de la flota fantasma rusa con Ingosstrakh exponen potencialmente a los estados costeros de Europa y Asia a enormes costes potenciales de limpieza en caso de un derrame de petróleo, por ejemplo.

Michelle Wiese Bockmann, analista de Lloyd's explica que "esto presenta serios riesgos ambientales y de seguridad en puntos clave donde se envía petróleo ruso, incluso a través de las aguas de Dinamarca y el Canal de la Mancha, que son rutas internacionales por las que estos petroleros navegan a diario".

El Financial Times y Danwatch han indentificado una serie de petroleros de la flota fantasma que ahora utilizan el seguro Ingosstrakh cuando navegan por aguas danesas y el canal de la Mancha en ruta a la India. Ingosstrakh ha confirmado a estos diarios que se reservaba el derecho de cancelar la cobertura para los buques sorprendidos vendiendo petróleo por encima del precio máximo.

La historia de Ingosstrakh

Ingosstrakh, que surgió a partir de la Agencia Principal de Seguros Extranjeros de la era soviética, es una de las aseguradoras más grandes de Rusia. El seguro marítimo para envíos comerciales es una pequeña parte de su cartera. Esta aseguradora dice que todavía tiene "relaciones de reaseguro con algunas entidades no rusas". La empresa pertenece en parte a la aseguradora italiana Generali, pero su participación está "congelada" desde la invasión. Generali ya no desempeña ningún papel en la gestión de Ingosstrakh. Las dudas son muchas, pero todo hace indicar que estos seguros no cubren prácticamente nada.

El Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, ha asegurado que los hallazgos eran preocupantes y que Dinamarca estaba "abierta a medidas adicionales de la UE" contra la flota en la sombra de Rusia. "Es muy problemático que estos petroleros eludan las sanciones y naveguen sin un seguro adecuado", afirmó Rasmussen.

El número de petroleros que transportan petróleo ruso sin seguro occidental se ha disparado, obviamente, desde que Occidente aprobó las sanciones que imponía el límite de 60 dólares el barril de crudo. En solo tres meses, Kpler ha identificado 191 viajes de petroleros con crudo que partieron de los puertos rusos del Báltico. De ellos, 140 estaban en buques que no tenían seguro de proveedores occidentales. Muchos eran muy antiguos, un sello distintivo de la flota fantasma.