SIX muestra su confianza en BME pese a que las bolsas españolas generaran pérdidas en 2023

El Grupo SIX, gestor de las bolsas de Suiza y de España (desde su adquisición en 2020 de Bolsas y Mercados Españoles, BME), ha expresado este miércoles su confianza en su división española, pese a que fuera en parte responsable de su cierre con pérdidas en 2023, junto a la caída de las acciones de Worldline.

"BME es extremadamente importante, de la familia, y no la vemos como una inversión, sino como parte del negocio de SIX", ha asegurado en rueda de prensa el consejero delegado del grupo, Jos Dijsselhof, tras informar este miércoles de unas pérdidas de 1.006 millones de francos suizos (1.048 millones de euros) el pasado ejercicio. SIX, que ya adelantó a mediados de diciembre que cerraría 2023 en rojo, ha atribuido estas pérdidas a la caída de la cotización de las acciones de la firma francesa de sistemas de pagos Worldline y a un ajuste del fondo de comercio atribuido a BME por valor de 339,6 millones de francos suizos (353 millones de euros). Hernani (BME): "El mercado español no compite en igualdad de condiciones con Europa".

Tal ajuste "fue consecuencia del aumento de las tasas de descuento por la subida de los tipos de interés, así como de los menores volúmenes de negociación en España y en toda Europa", según el informe anual de resultados de SIX. Pese a ello, el consejero delegado del grupo, que también gestiona el mercado de valores de Zúrich, ha subrayado que "hay fuerte confianza en que BME sea una importante parte del negocio" y ha recalcado su valor estratégico como plataforma para SIX en el mercado bursátil de la Unión Europea.

Dijsselhof ha insistido en que la coyuntura europea, en forma de menor volumen de negocios y mayores tasas de interés, fue la verdadera causa del ajuste en el BME, más que su valor intrínseco de mercado por parte de la Bolsa española. Por ello, ha añadido, SIX continuará su estrategia de "invertir más en nuevas funcionalidades dentro del mercado español, así como en los servicios postmercado, que arrojan resultados especialmente positivos en España".

En el informe también se destaca el "papel crucial en el éxito operativo y financiero de SIX" por parte de BME y, en ese sentido, se recuerda que las bolsas españolas generaron el pasado año el 18 % de los ingresos totales del grupo y el 34 % de las ganancias totales antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.