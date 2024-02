Los analistas valoran como "positiva" la adquisición de Lambert por LLYC

Este mismo lunes, LLYC, consultoría de comunicación y marketing, anunciaba la mayor compra ejecutada por la compañía. Adquiría el 70% de Lambert Global, una firma estadounidense de comunicación estratégica especializada en relaciones públicas, relaciones con inversores y marketing. La apuesta de la compañía española con esta transacción es buscar el crecimiento en el mercado norteamericano.

Ante la noticia han sido varios los equipos de análisis que han valorado la operación como "positiva". "Consideramos la operación como positiva desde un punto de vista estratégico ya que encaja con la estrategia de la compañía de duplicar su tamaño en los próximos tres años, además de situar a LLYC entre las 25 mayores firmas independientes del sector en Estados Unidos. Esta operación es la mayor realizada en la historia por LLYC y la tercera en Estados Unidos (EDF en 2015 y BAM en 2023)", explican desde Renta 4.

Desde la firma de inversión añaden que LLYC está cotizando en bolsa " a unos precios que no reflejan el verdadero valor de la compañía" y recomendando la compra de sus acciones fijan para ellas un precio objetivo de 13,50 euros con los que tienen un potencial alcista del 38% (en el año se anotan ganancias en bolsa del 17%).

Desde Ligthouse se suman a esta visión positiva y explican que "la incorporación de Lambert a nuestros números nos llevará a revisar al alza nuestras estimaciones de 2024 para los ingresos, de 126 millones de euros (+24,8% vs 2023; +13% vs estimación anterior) y en ebitda de 22,5 millones (+27,7% vs 2023; +14% vs estimación anterior). Aunque lo más relevante es el impacto en crecimiento orgánico que se materialice a partir de 2025".

Por su parte, desde Alantra Equities añaden que esta compra fortalece la presencia de LLYC en el mercado estadounidense, el más grande de relaciones públicas del mundo y clave para la empresa española ya que "ahora representa el 30% del ebitda total", explican. La operación "encaja bien dentro de LLYC, ya que por un lado complementa geográficamente con la adquisición de BAM (esta última en la costa oeste y Lamber en el Medio Oeste), y por otro, brindará importantes oportunidades de venta cruzada, ya que Lambert ampliará su oferta de productos gracias a las avanzadas habilidades de CommsTech y herramientas de marketing de LLYC", subrayan desde Alantra y completan, además, que el precio pagado es "razonablemente bueno".