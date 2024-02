Wall Street pelea por la triple corona: el Nasdaq 100 roza los 18.000 puntos

La bolsa estadounidense vive una jornada en la que sus tres principales índices están en condiciones de renovar máximos históricos. Tras el récord del S&P 500, que cerró la semana pasada por encima de las 5.000 unidades por primera vez en su historia, el Nasdaq 100 se esfuerza por emular esa hazaña y busca concluir la sesión rebasando los 18.000 puntos. El selectivo tecnológico ha conseguido batir ese nivel en un momento determinado, sin embargo, no ha logrado consolidarse a pesar del vigor mostrado por Diamondback, valor que experimenta una subida de casi el 9% tras el acuerdo de fusión con Endeavor.

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,48% hasta los 38.851 puntos, consolidándose en máximos históricos. Este indicador ha logrado superar la barrera de los 38.900 puntos, sin embargo, no ha logrado enganchar el mosquetón y ha retrocedido por debajo de este nivel. Los valores que contrarrestan las caídas de Salesforce (-1,16%) y Microsoft (-1,05%) y Apple (0,66%) son Goldman Sachs (+2,76), Nike (+2,29%) y Dow Inc (+2,25%).

Por su parte, el S&P 500 cotiza plano sobre los 5.023 enteros, cerca de los máximos históricos obtenidos las semana pasada. Si bien el índice había conseguido tocar los 5.048 puntos por primera vez en su historia, no ha logrado mantenerse y ahora se sitúa por debajo del nivel con el que ha empezado la sesión. Este pequeño resbalón se explica por el leve descenso en las ganancias de Diamondback Energy (+8,83%), las cuales han rozado el 10%. No obstante, el valor que impulsa al S&P 500 está siendo VF Corp, la firma dueña de marcas como The North Face y Vans, que sube más de un 14%, después de que el director ejecutivo Darrel Bracken incrementara su volumen de acciones de la empresa.

Asimismo, el Nasdaq 100 había logrado tocar los 18.041 enteros, superando por primera vez la marca de los 18.000 puntos. Si bien, el selectivo tecnológico retrocede un 0,38%, se sitúa en las 17.895 unidades, es decir, máximos históricos. Este índice está siendo impulsado por valores como Diamondback (+9,05%), que avanza tras comunicar su fusión con Endeavor e incrementar su presencia en la Cuenca Pérmica, y Airbnb (+5,16%).

Por otro lado, Nvidia y ARM han protagonizado las noticias positivas en el sector tecnológico. La compañía encabezada por Jensen Huang ha cumplido las expectativas y ha logrado superar en capitalización a Amazon. La firma de chips vale actualmente 1,82 millones, una cifra superior a los 1,80 millones de la compañía fundada por Jeff Bezos, lo cual le convierte en la quinta compañía de mayor valor en la bolsa norteamericana tras Microsoft, Apple, Saudi Aramco y Alphabet, a la que sigue de cerca. Por su parte, ARM avanza un 24,95%, acumulando un 97% de ganancias en las últimas cuatro sesiones, renovando máximos históricos desde el miércoles pasado. El valor de la acción de esta compañía diseñadora de chips supera los 144 dólares.