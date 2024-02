El mundo se prepara para un 'boom' de salidas a bolsa: Shein, Reddit, Klarna, Puig...

Las salidas a bolsa han vivido su peor momento desde 2012 a nivel mundial y desde 2009 en el caso del mercado europeo. Durante los dos últimos años las empresas han evitado las OPVs por los elevados costes financieros que provoca los tipos de interés altos, los problemas geopolíticos; además de un contexto macroeconómico 'sombrío' les impidiese captar el máximo valor posible con este movimiento. Esto es lo que ha explicado una agenda de estrenos a cuentagotas, que parece llegar a su fin. Con los mercados pensando en recortes, la economía de EEUU resistiendo y la de Europa habiendo pasado ya lo peor, parece que se viene una ola de grandes salidas a bolsas.

Frente a los apenas 123.000 millones de dólares que se levantaron a nivel mundial gracias a este mercado (según datos de EY), los analistas creen que solo entre las dos grandes operaciones (Shein y Stripe) que se esperan ya alcanzaría este volumen. Ahora, a falta de cifras concretas y fechas para el optimismo, el barómetro de emisión de Goldman Sachs se ha disparado. La firma publica regularmente un índice que mide las condiciones económicas, la salud del entorno y las expectativas de cara a nuevas OPVs, siendo 100 puntos la media histórica. En su último informe, el banco norteamericano muestra un repunte hasta los 119 puntos, su punto más alto desde el comienzo de 2022.

Este no es el único 'anticipo' que han ofrecido los expertos. La última encuesta de EY a los CEOs de empresas privadas muestra que el 40% de los mismos están explorando una OPV o un movimiento de M&A de cara a los próximos 12 meses. "Están buscando aprovechar al máximo la ventana de oportunidad que se abre en 2024". La firma explica que las empresas vuelven a ver una demanda inversora que justifica el optimismo, "a nivel mundial, la moderación de la inflación y los posibles recortes de las tasas de interés en 2024 podrían atraer a los inversores nuevamente a las OPI".

George Chan, analista de EY, defiende que podrían volver a verse las cifras de 2021, donde se logró un récord de 450.000 millones de dólares en salidas a bolsas antes de que los bancos centrales lo cambiasen todo. "Las políticas monetarias extraordinariamente agresivas se han convertido en un factor importante que afecta la actividad de las OPI, reemplazando la influencia del desempeño del mercado de valores". Tanto Estados Unidos como Europa se han experimentado 10 o más subidas de tipos desde 2022, "lo que ha reducido el volumen de debuts en los mercados maduros más grandes".

Goldman Sachs es de los más optimistas en torno al 'boom' de 2024. Jim Esposito, Dan Dees y Ashok Varadha, expertos de la firma, añaden que ya estaban notando un leve despertar en la recta final de 2023. En cualquier caso, durante ese año se sucedieron las cancelaciones de ofertas públicas. Destacan casos como el Ampere, la filial de coches eléctricos de Renault, que detuvo sus planes ese mismo diciembre. En Europa el constratista de defensa, Renk, anunció también que posponía su OPV debido a un "entorno de mercado ensombrecido". Sin embargo, ahora los expertos avisan de un 2024 'on fire' a medida que bajen los tipos de interés. "La Fed puede empujar a los mercados financieros y si estos son fuertes, las ofertas públicas tienen a ser sólidas", un ciclo virtuoso que esperan que se concrete este año.

Dees explica que, en cualquier caso, unos tipos aún altos y un mercado saludable son una combinación ganadora por un motivo, financiarse cuesta mucho dinero a las empresas. "Tras estos años (de escasez de salidas a bolsa) van a recuperarse en buena medida por la necesidad de financiación en un entorno de altos tipos de interés". En ese sentido, el experto añade que "a medida que las empresas vayan comprendiendo este contexto, es solo cuestión de tiempo que la actividad se reactive". Desde S&P Global son contundentes y hablan de un "resurgimiento". Sin embargo, matizan que, la posibilidad de "unos tipos de interés altos durante un largo periodo de tiempo (más de lo que espera el mercado)" puede poner en jaque esta tendencia".

Aunque el principal argumento de los analistas para unas cifras récord viene de la mano de los principales anuncios que espera el mercado, ya sea porque estén agendados o porque sus directivos estén hablando abiertamente de salir a cotizar. En ese sentido, ya hay un número amplio de firmas de enorme cotización que se encuentran en este punto. Solo sumando las siete mayores habría una actividad de 215.600 millones de dólares, casi lo mismo que el 2023 y el 2022 juntos. A esto habría que sumarle la sucesión de pequeñas cotizadas que suelen marcar la diferencia. Pero, ¿cuáles son estas grandes compañías que parece que van a debutar?

¿Quién sale a bolsa?

Uno de los casos más destacados es el de Reddit. La empresa lleva años con la idea de saltar al parqué y, de hecho, llegó a presentar una solicitud formal en diciembre de 2021. Sin embargo, la plataforma de redes sociales se echó atrás y detuvo completamente sus planes ante el entorno que se avecinaba. Ahora, tres años después, Reddit está lista para debutar en marzo. Aún no hay cifras concretas detrás la operación, que se mantiene sin detalles oficiales, pero, según destaca Reuters, el famoso foro podría vender el 10% su capital estando valorada en su conjunto en unos 10.000 millones de dólares.

Aunque este no sería el debut más importante para la bolsa estadounidense. Destaca el desembarco de Shein, cuyo valor ascendería hasta los 90.000 millones de dólares. Aunque desde finales de 2023 no era oficial, la propia empresa confirmó en diciembre sus planes de saltar al parqué en el S&P 500 para expandirse a nivel internacional. Todo el mundo da por hecho que sucederá en algún momento de 2024 y, de momento, lo único que impide el movimiento es la Comisión Reguladora de Valores de China, que ha emprendido una investigación sobre la compañía antes de darle luz verde a un debut bursátil fuera de territorio nacional.

En cualquier caso, si mantiene su valor para el momento del desembarco, sería, de golpe, la quinta compañía más grande en el sector del consumo en todo Wall Street. Este movimiento podría ir en paralelo con otro gigante chino como es ByteDance, matriz de TikTok. Esta firma está ya en negociaciones abiertas para debutar con una valoración de 268.000 millones de dólares y con unos ingresos superando a gigantes como Tencent. Sin embargo su OPI parece mucho más complicada y está aplazada indefinidamente después de que el Gobierno de China mostrase su preocupación de que una firma con tal cantidad de datos sobre los usuarios chinos pudiera estar expuesta al mercado norteamericano. Algunos miembros del gobierno chino hablaron de esto como un "riesgo para la seguridad del país".

Aunque hay un sector en concreto que, según parece, va a vivir una gran época en lo que respecta a debuts, las fintech y las firmas especializadas en pagos electrónicos. Con unos ingresos de 14.400 millones de dólares en 2022, Stripe es una de las grandes promesas. Con orígenes irlandeses y con sede en Dublín y San Francisco, esta firma se ha convertido en una de las OPIs más codiciadas por los mercados. Inicialmente la empresa había puesto su objetivo para el 6 de febrero de 2024, sin embargo la fecha oficial se ha postergado, aunque todos los analistas dan por hecho que será en 2024.

La empresa, que competirá con firmas como Paypal por atraer la inversión de los inversores, arrancará con un valor bursátil enorme. La empresa ya ha contratado a Goldman Sachs y JP Morgan para que le asesores tanto en la fecha como en los términos de su salida a bolsa y, según el valor fijado en su última ronda de financiación (mayo de 2023), la firma tendría una capitalización de unos 50.000 millones de dólares.

En el mismo sector está Klarna, la empresa sueca de servicios financieros en línea. Respecto a esta operación, los inversores no tienen ninguna duda en que el anuncio se producirá este año. Su propio CEO Sebastian Siemiatkowski, avisó hace dos semanas que "lo más probable es que haya una fecha muy pronto" y que le gustaría cotizar de forma dual tanto en Europa como Estados Unidos. Aún no se sabe si será Suecia, su país de origen donde debutará, o lo hará en Reino Unido, donde está ubicado su holding. Sin embargo, Siemiatkowski tiene claro que la opción principal es EEUU porque "el resto de mercados son muy pequeños en comparación". El último informe de valoración de la empresa situaba su capitalización bursátil en unos 45.6000 millones de dólares.

Ya en otro rango está la empresa de carne vegetal Imposible Foods, con un valor total de unos 9.000 millones de dólares. Todos los analistas esperaban que su desembarco fuera en 2023, pero su propio CEO Peter McGuineess enfrió la posibilidad alegando que aún estaban en un mercado "en su infancia" de este nuevo negocia y que no querían entrar a cotizar con un proyecto de futuro en un entorno como el actual, con los tipos muy elevados. "No es un gran entorno macro para salir a bolsa, lo haremos, pero no en 2023".

En España destacan Puig, Tendam, Orange-MásMóvil, Restaurant Brands Iberia, Cirsa, Hotelbeds, Ibercaja o Volotea

Según Reuters, la empresa planea debutar este 2024, aunque aún está en una etapa muy inicial en la que quieren evaluar si hacerlo a través del método tradicional, o hacerlo a través de una SPAC. Destaca también el caso de Rubrik, la empresa de gestión de datos en nube que planea debutar en abril de la mano de Goldman Sachs, Barclays y Citigroup. Esta firma tendría una valoración de unos 4.000 millones de dólares.

Aunque fuera de EEUU, China y Europa, también hay grandes ejemplos como el caso de Ola Electric, la firma India de Scooters eléctricos que está atravesando un gran momento. Esta firma publicó en diciembre un borrador respaldado con Softbank en el que lo valoran en torno a los 5.400 millones de dólares, sin embargo, según Bloomberg, querrían salir a cotizar en 2024 con una capitalización de unos 7.000 millones de euros.

En el caso de España no hay muchas certezas en cuanto a fechas pero hay muchos 'prospectos' que están en el foco. Puig, Tendam, Orange-MásMóvil, Restaurant Brands Iberia, Cirsa, Hotelbeds, Ibercaja o Volotea son algunas de las firmas que se plantean como las llegadas más esperadas. Siendo alguna de ellas una de las más ambiciosas de todo el continente, junto con Golden Goosse, Galderma o Douglas, otras de las OPIs que estás suscitando más interés.