¡Más que un pistoletazo fue un fogonazo!

Esta semana, el Nasdaq 100, el índice líder en el sector tecnológico, ha presentado los primeros signos de agotamiento comprador después de la mala recepción por parte del mercado de los resultados de Alphabet, que provocaron una caída cercana al 8% en el gigante tecnológico.

No les miento cuando les digo que esta situación me generó inquietudes sobre la posibilidad de que con esto estuviéramos delante de lo que podría ser el pistoletazo de salida de una corrección que debería servir para asimilar el fuerte ascenso iniciado a finales de octubre, que es la que sugiero esperar antes de realizar nuevas compras en bolsa en general y en tecnología en particular.

Finalmente este pistoletazo pareció más un fogonazo que el punto de inflexión de la subida que nació el pasado 26 de octubre, fecha en la que el Nasdaq 100 llegó a aproximarse a la zona de los 14.000 puntos, muy cerca del soporte crítico y límite que les señalé de un modo insistente de los 13.800 puntos, que era el nivel que debía de perderse para sacar la bandera roja ya que hubiera puesto en jaque la tendencia alcista que nació en octubre de 2022, que sigue siendo muy sólida, que sigue mandando y que parece que aún podría darnos, consolidaciones al margen, muchas alegrías en próximos meses.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

Reitero mi recomendación operativa de esperar a comprar a que el Nasdaq 100 digiera su último ascenso desde los mínimos de octubre pasado, algo que tomaría cuerpo muy probablemente si pierde los mínimos de la semana pasada en los 17.128 puntos, que es el soporte que les sugiero vigilar muy atentamente.

La zona que recomiendo esperar antes de plantearse nuevas compras en tecnología se encuentra en los 16.250 puntos, que son los mínimos que marcó en enero, sin perjuicio de que antes no me sorprendería que se dirigiera a los 18.000 puntos, lo cual encajaría con la vuelta del Nasdaq Composite a sus altos de 2021 en los 16.000/16.200 puntos.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq Composite

Ahí sí que sería partidario de recoger beneficios sin esperar a que el mercado confirme algún patrón bajista. Piensen que, como me repite siempre un amigo que se marchó hace muchos años a hacer las Américas, para comprar antes hay que vender, entendiendo como vender el recoger beneficios parciales para obtener liquidez, que será la munición que tendremos para comprar en cuando el mercado pague los excesos.