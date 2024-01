Pablo Casado reaparece como inversor de un fondo de capital riesgo en ciberseguridad y defensa

Hyperion es el nombre del nuevo fondo de capital riesgo en el que está involucrado el ex presidente del Partido Popular Pablo Casado junto con otros socios de relieve. El fondo está gestionado por Singular Bank y cuenta como inversor principal, o ancla, como se denomina en la jerga finaciera, con el family office Nortia, uno de los principales accionistas de Sacyr, Merlin y Arcano, así como de las gestoras de fondos Q-energy, McWin, Serena y Seaya, en la que también es el inversor de referencia junto con Iberdrola del fondo Andrómeda.

Estará focalizado en los sectores aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial (IA) y de defensa, pero excluyendo armas y equipamiento letal, ya se trata de un fondo sostenible, según la directiva europea. El objetivo es captar 150 millones de euros y apoyar la internacionalización de empresas medianas y pequeñas españolas relacionadas con estos temas, en un momento en que la IA se ha convertido en uno de los ejes vertebradores de los próximos años y en el que las empresas relacionadas con la defensa y la seguridad han vuelto a cobrar protagonismo, tras la guerra de Rusia y Ucrania o el conflicto en Oriente Medio.

El equipo inversor está compuesto por cuatro socios: Joaquín Ortiz Escobar y José Antonio Bartrina Giménez, expertos en seguridad y defensa industrial; Ricardo Gómez-Acebo Botín y Pablo Casado, como especialista en temas de geoestrategia y relaciones industriales. Además, figura Daniel Lorrain como 'principal' del fondo.

Dentro del consejo asesor internacional con que cuenta la firma aparecen personalidades reconocidas del sector de defensa y relaciones internacionales como el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, la embajadora y ex subsecretaria de Estado para asuntos globales de EE.UU., Paula Dobriansky, o la ex ministra de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores de Francia, Michèle Alliot-Marie. También cuenta con el CIO de SAAB, Robert Murray, el senior advisor de Rothschild, Richard Hurowitz, y los inversores en firmas 'unicornios' Martin Varsavsky y Nicole Junkermann.

A juicio de los responsables del fondo en una nota de prensa, "el actual escenario geoestratégico refuerza la necesidad de potenciar la soberanía tecnológica y las capacidades de seguridad en Europa, lo que ha impulsado la inversión en los sectores de aeroespacio, ciberseguridad y defensa en más del 50%, con una previsión de crecimiento sostenido durante la próxima década".

Según el equipo inversor, Hyperion tiene muy avanzada la cartera, de la que esperan una "alta rentabilidad" y, en su opinión, "constituye para los potenciales inversores una oportunidad de diversificación financiera y de diferenciación sectorial, al ser uno de los primeros fondos europeos en esta vertical".

Este fondo de capital privado surge en un momento en que las gestoras están apostando por los activos ilíquidos como una forma de diversificar las carteras y en un momento en el que persiguen diferenciarse de los competidores.